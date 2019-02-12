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    Адвокати Мангера просять перенести засідання суду на 13 лютого

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    Захист Мангера заявляє, що не отримував матеріалів справи - Адвокати Мангера просять перенести засідання суду на 13 лютого
    Захист Мангера заявляє, що не отримував матеріалів справи
    Фото: Стас Козлюк, Тиждень

    Суд оголосив перерву на 4 години

    Адвокати глави Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, під час засідання суду заявили, що не отримували матеріалів справи й попросили перенести засідання на 13 лютого.

    Суд частково задовольнив клопотання й оголосив перерву на 4 години, аби сторона захисту могла ознайомитися з матеріалами справи.

    Як відомо,12 лютого у Києві Шевченківський має обрати запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. 

    Напередодні він заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

    Журналісти повідомили, що заздалегідь до будівлі суду приїхали автобуси з нацгвардійцями. 

    Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

    Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

    Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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