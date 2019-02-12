Адвокати Мангера просять перенести засідання суду на 13 лютого



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Захист Мангера заявляє, що не отримував матеріалів справи Фото: Стас Козлюк, Тиждень

Суд оголосив перерву на 4 години

Адвокати глави Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, під час засідання суду заявили, що не отримували матеріалів справи й попросили перенести засідання на 13 лютого.

Суд частково задовольнив клопотання й оголосив перерву на 4 години, аби сторона захисту могла ознайомитися з матеріалами справи.

Як відомо,12 лютого у Києві Шевченківський має обрати запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Напередодні він заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

Журналісти повідомили, що заздалегідь до будівлі суду приїхали автобуси з нацгвардійцями.

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.