Адвокати Мангера просять перенести засідання суду на 13 лютого
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Розсилка
Суд оголосив перерву на 4 години
Адвокати глави Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, під час засідання суду заявили, що не отримували матеріалів справи й попросили перенести засідання на 13 лютого.
Суд частково задовольнив клопотання й оголосив перерву на 4 години, аби сторона захисту могла ознайомитися з матеріалами справи.
Як відомо,12 лютого у Києві Шевченківський має обрати запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.
Напередодні він заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.
Журналісти повідомили, що заздалегідь до будівлі суду приїхали автобуси з нацгвардійцями.
Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії
Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.
4 листопада Гандзюк померла у лікарні.
Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.
Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.