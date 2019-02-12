До суду над Мангером підігнали автобуси Нацгвардії



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Сьогодні у Києві відбудеться суд над Мангером Фото: ТСН

Шевченківський райсуд обиратиме запобіжний захід чиновнику

Сьогодні, 12 лютого, Шевченківський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід для керівника Херсонської облради Владислава Мангера.

Заздалегідь до будівлі суду приїхали автобуси з нацгвардійцями. Засідання за графіком мало розпочатись о 12 годині, передає ТСН.

Також відомо, що Мангера доставили в суд у супроводі охоронців. Бійці Нацгвардії чатують під будівлею суду. Журналісти очікують початку засідання в коридорі суду, біля зали засідання.

Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.





