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    До суду над Мангером підігнали автобуси Нацгвардії

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    <span>Сьогодні у Києві відбудеться суд над Мангером</span> - До суду над Мангером підігнали автобуси Нацгвардії
    Сьогодні у Києві відбудеться суд над Мангером
    Фото: ТСН

    Шевченківський райсуд обиратиме запобіжний захід чиновнику

    Сьогодні, 12 лютого, Шевченківський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід для керівника Херсонської облради Владислава Мангера.

    Заздалегідь до будівлі суду приїхали автобуси з нацгвардійцями. Засідання за графіком мало розпочатись о 12 годині, передає ТСН. 

    Також відомо, що Мангера доставили в суд у супроводі охоронців. Бійці Нацгвардії чатують під будівлею суду. Журналісти очікують початку засідання в коридорі суду, біля зали засідання.

    Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

    Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

    Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

    Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.


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