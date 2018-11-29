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    Адвокати не знають, як почуває себе Янукович

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    &nbsp;Віктор Янукович бажає виступити з&nbsp;останнім словом через відеозв&rsquo;язок в&nbsp;Оболонському районному суді Києва - Адвокати не знають, як почуває себе Янукович
     Віктор Янукович бажає виступити з останнім словом через відеозв’язок в Оболонському районному суді Києва

    Оболонський районний суд Києва 4 грудня очікує виступ Януковича з останнім словом

    Сторона захисту екс-президента України Вітора Януковича наразі не володіє інформацією про стан здоров’я свого підзахисного. Про це повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський.

    «Наразі нічого невідомо. Будемо знати у перших числах грудня», - сказав Горошинський.

    Варто зазначити, що Оболонський районний суд Києва 4 грудня очікує виступ Януковича з останнім словом.

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    Нагадаємо, колишній Президент України Віктор Янукович бажає виступити з останнім словом через відеозв’язок в Оболонському районному суді Києва у кримінальному провадженні за обвинуваченням його у державній зраді, але не буде цього робити з лікарняного ліжка.

    Раніше, російські ЗМІ повідомляли, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

    Як повідомлялося, колишній президент України Віктор Янукович підозрюєтьсяу державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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