Адвокати Януковича не з’явилися в суді, засідання перенесли



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Фото: ©Віталій Носач Адвокати Ігор Федоренко та Віталій Сердюк

Засідання суду у справі про держзраду Януковича спробують провести завтра зранку

Адвокати у справі держзради Віктора Януковича не прийшли на суд, засідання перенесли на вівторок 31 липня.

Відповідне рішення ухвалили судді Оболонського суду Києва, передає кореспондент Громадського.

«Сторона захисту повідомила, що не прибуде на судове засідання через нібито поважну причину — вони перебувають у Верховому суді, намагаючись змінити підсудність. Це вже третя спроба адвокатів зірвати судовий процес, через намагання змінити підсудність», — сказав суддя Владислав Дев’ятко.

Адвокати Віталій Сердюк і Володимир Федоренко поїхали до Верховного суду через те, що хочуть скасувати цей судовий процес і визнати його «незаконним».



«Такі дії сторони захисту є неприпустимими. Це неповага до суду. Тим не менш ми розуміємо, що без сторони захисту ми не можемо проводити судові дебати», — сказав на засіданні прокурор Максим Крим.

Відтак, судді ухвалили перенести засідання на 10 ранку 31 липня.

До слова, Печерський районний суд Києва взяв до розгляду позовну заявуколишнього президента Віктора Януковича (нині переховується у Росії - «Главком») до генерального прокурора Юрія Луценка.

Підготовче судове засідання призначено на 13 вересня.

Як відомо, в Україні Віктора Януковича судять за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

18 липня суддя у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Владислав Дев'ятко заявив, що суд перейшов до судових дебатів, і що вони розпочнуться 30 липня.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що судовий процес у справі про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради є також і процесом над президентом Росії Володимиром Путіним.

Також нещодавно Луценко розкритикував Януковича, заявивши, що після його втечі з України у державній скарбниці залишилось менше коштів, ніж було у нього, після повернення із в'язниці.

«Україна після Януковича, у перший день прем'єр-міністра Яценюка, мала 8 тисяч баксів у державній скарбниці. 8 тисяч баксів на все! На освіту, на медицину, на дороги, на війну, на все. Перепрошую, але у мене після тюрми вдома було трошки більше», - сказав генпрокурор.

Як повідомляв «Главком», 31 травня Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов колишнього президента України Віктора Януковича про захист честі, гідності і ділової репутації до державного «Ощадбанку» і Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна (сайт «Лівий берег»). Янукович не довів у суді, що мільярд доларів в «Ощадбанку» не його.