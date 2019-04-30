Аеропорт Будапешта заборонить польоти у нічний час



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Приземлитися в аеропорту Будапешта вночі можна буде лише в надзвичайній ситуації

З опівночі до п’ятої години ранку в Будапешті в аеропорту ім. Ференца Ліста не можна буде приземлятися або злітати

З серпня 2019 року у Будапешті почне діяти заборона на польоти в нічний час.

Як повідомляє ЦТС, з опівночі до п’ятої години ранку в Будапешті в аеропорту ім. Ференца Ліста не можна буде приземлятися або злітати. Про це оголосили мер столиці Угорщини Іштван Тарлос і міністр інновацій і технологій Ласло Палковіч.

Приземлитися в аеропорту Будапешта вночі можна буде лише в надзвичайній ситуації, наприклад, екстремальні погодні умови, викрадення людей, теракти, екстрена посадка або необхідність негайної медичної допомоги.

Якщо рівень шуму від літаків буде перевищувати допустимий рівень, авіакомпанію змусять платити штраф. Частина отриманих коштів піде на програму звукоізоляції будинків і розвиток системи моніторингу шуму.

Представники влади також підкреслили, що вони хотіли б, щоб авіакомпанії, які виконують рейси в Будапешт, використовували якнайбільш безшумні літаки.

Як повідомлялося раніше, пілоти Scandinavian Airlines System (SAS) у Швеції, Данії та Норвегії розпочали страйк, у результаті чого скасовано більше 600 авіарейсів.