У Європі скасували понад 600 авіарейсів через страйк пілотів SAS

Страйк пілотів вплинув на внутрішні, європейські та далекомагістральні рейси

Пілоти Scandinavian Airlines System (SAS) у Швеції, Данії та Норвегії розпочали страйк, у результаті чого скасовано більше 600 авіарейсів.

Про це повідомляє The Local.

«Пілоти скандинавських авіаліній SAS покинули робочі місця в Швеції, Данії та Норвегії на початку п'ятниці, залишивши в скрутному становищі 70 тисяч пасажирів, оскільки більше 600 рейсів було скасовано», - йдеться у повідомленні.

Страйк пілотів вплинув на внутрішні, європейські та далекомагістральні рейси. За прогнозами авіакомпанії, до неділі це може вплинути на перельоти 170 тисяч пасажирів.

Rickard Gustafson, SAS CEO comment on the ongoing strike.



Despite intensive negotiations and a determination to avoid conflict we have regrettably been unsuccessful. The pilots´ unions have today decided to go on strike.



I regret this deeply. https://t.co/7PBPbJtamq