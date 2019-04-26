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    У Європі скасували понад 600 авіарейсів через страйк пілотів SAS

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    Пілоти&nbsp;SAS сьогодні страйкують&nbsp; - У Європі скасували понад 600 авіарейсів через страйк пілотів SAS
    Пілоти SAS сьогодні страйкують 

    Страйк пілотів вплинув на внутрішні, європейські та далекомагістральні рейси

    Пілоти Scandinavian Airlines System (SAS) у Швеції, Данії та Норвегії розпочали страйк, у результаті чого скасовано більше 600 авіарейсів.

    Про це повідомляє The Local.

    «Пілоти скандинавських авіаліній SAS покинули робочі місця в Швеції, Данії та Норвегії на початку п'ятниці, залишивши в скрутному становищі 70 тисяч пасажирів, оскільки більше 600 рейсів було скасовано», - йдеться у повідомленні.

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    Страйк пілотів вплинув на внутрішні, європейські та далекомагістральні рейси. За прогнозами авіакомпанії, до неділі це може вплинути на перельоти 170 тисяч пасажирів.

    Шведська асоціація пілотів, яка ініціювала страйк, заявила, що багатомісячні переговори не привели до того, щоб вирішити проблему «погіршення умов праці, непередбачуваних графіків роботи та відсутністю гарантій зайнятості».

    У свою чергу, Шведська конфедерація транспортних підприємств зауважила, що вона не може піти на 13-відсоткове підвищення заробітної плати, якого вимагають пілоти з огляду на їхню і без того «високу середню заробітну плату в розмірі 93 тис. крон ($9 769) на місяць».

    Асоціація пілотів заявила, що робочі графіки, а не заробітна плата, були в центрі уваги переговорів, оскільки більшість пілотів SAS мають змінні графіки роботи.

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