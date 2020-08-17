Гуляли всю ніч. Суд покарав адміністратора клубу на одеському пляжі «Аркадія» за порушення карантину



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Пляжний комплекс Red Line в Одесі. Фото з відкритих джерел

Пляжний комплекс Red Line працював після 23 години, чим порушив урядову постанову

Приморський районний суд Одеси оштрафував на 17 тис. грн адміністратора пляжного комплексу Red Line за порушення правил карантину.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 7 серпня.

За матеріалами справи 18 липня приблизно о 2 годині ночі адміністратор розважального закладу Red Line», який розташований на пляжу «Аркадія» в Одесі, порушив постанову Кабміну №392 від 20 травня 2020 року, допустивши роботу закладу після 23 години.

До судового засідання порушник неодноразово викликався, але так і не прийшов. Водночас суд дослідив документи, що підтверджують провину останнього, а саме: протокол про адміністративне правопорушення, рапорт поліцейського та пояснення адміністратора закладу.

Також суд наголосив, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19», на період дії карантину забороняється робота після 23-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а також суб`єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього.

Крім цього, при накладенні штрафу суд врахував характер вчиненого правопорушення, ступінь вини, майновий стан порушника, а також обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність. Зокрема, обтяжуючою обставиною виявилося те, що адміністратор закладу того дня перебував у стані алкогольного сп`яніння.

Нагадаємо, що за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн для посадових осіб.