Аеропорт «Схіпгол» скасував 180 рейсів через нестачу авіапального



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Аеропорт Нідерландів «Схіпгол»

У системі компанії Aircraft Fuel Supply сталася несправність, внаслідок чого літаки в «Схіпголі» не можна заправити

В головному аеропорту Нідерландів «Схіпгол» затримали та скасували 180 рейсів через проблеми з постачанням авіапального.

Про це повідомляє видання NOS.

«У системі компанії Aircraft Fuel Supply сталася несправність, внаслідок чого літаки в «Схіпголі» не можна заправити, що призвело до затримок», - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, рейси скасовані або затримані як на виліт, так і на приліт.

Повідомляється, що ймовірно деякі рейси можуть залишатися скасованими протягом 25 липня.

До слова, угорський лоукостер Wizz Air відкрив продаж квитків на авіарейси з міжнародного аеропорту «Бориспіль». Компанія літатиме з цього летовища на період ремонту аеропорту «Київ».