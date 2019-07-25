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    Аеропорт «Схіпгол» скасував 180 рейсів через нестачу авіапального

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    Аеропорт Нідерландів &laquo;Схіпгол&raquo;&nbsp; - Аеропорт «Схіпгол» скасував 180 рейсів через нестачу авіапального
    Аеропорт Нідерландів «Схіпгол» 

    У системі компанії Aircraft Fuel Supply сталася несправність, внаслідок чого літаки в «Схіпголі» не можна заправити

    В головному аеропорту Нідерландів «Схіпгол» затримали та скасували 180 рейсів через проблеми з постачанням авіапального.

    Про це повідомляє видання NOS.

    «У системі компанії Aircraft Fuel Supply сталася несправність, внаслідок чого літаки в «Схіпголі» не можна заправити, що призвело до затримок», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з інформацією, рейси скасовані або затримані як на виліт, так і на приліт.

    Повідомляється, що ймовірно деякі рейси можуть залишатися скасованими протягом 25 липня.

    До слова, угорський лоукостер Wizz Air відкрив продаж квитків на авіарейси з міжнародного аеропорту «Бориспіль». Компанія літатиме з цього летовища на період ремонту аеропорту «Київ».

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