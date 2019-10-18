Аграрний комітет за 10 хвилин підтримав законопроєкт про продаж землі



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Фото: agropolit.com

На розгляді комітету залишаються 10 альтернативних законопроєктів про землю, їх розгляду, як вимагає процедура, і голосування за них не було

Аграрний комітет за десять хвилин рекомендував Раді прийняти в першому читанні законопроєкт про продаж землі в редакції депутатів. Про це у Верховній Раді повідомив член Комітету з питань аграрної політики і депутат «Батьківщини» Вадим Івченко.

«Ще в середу було прийнято рішення про те, що сьогодні о 14:30 буде продовжено засідання нашого комітету, де будуть розглянуті земельні законопроєкти. Але сьогодні вранці за 10 хвилин були розіслані СМС про проведення такого засідання перед засіданням парламенту. На ньому за 10 хвилин було прийнято рішення без узгодження з нами (про рекомендації прийняти в першому читанні законопроєкт з реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019, - ред.). Ми вимагаємо не приймати такі чутливі питання для українського народу непублічно і в закритому режимі», - заявив він.

Івченко підкреслив, що «це рішення комітету нелегітимне».

Зазначимо, що на сайті аграрного комітету ще до початку ранкового засідання Ради дійсно з'явилася інформація про рішення.

«18 жовтня 2019 відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступне рішення: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, поданий народними депутатами України Сольським М.Т., Нікітіною М.В., Нагаєвським А.С., та іншими (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019)».

Івченко нагадав, що на розгляді комітету залишаються 10 альтернативних законопроєктів про землю. І їх розгляду, як вимагає процедура, і голосування за них не було.

Депутат додав, що опозиція наполягатиме на проведенні засідання комітету о 14:30 для продовження публічного обговорення всіх законопроєктів.

Раніше голова Комітету Микола Сольський повідомив: «Минулого четверга ми зареєстрували альтернативний (урядовому й іншим депутатським, - ред.) проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (номер, дата реєстрації: 2178 -10 від 10.10.2019) авторства групи депутатів. Швидше за все, законопроєкт (за регламентом, разом з усіма іншими зареєстрованими законопроектами про землю, - ред.) буде винесено на розгляд у парламенті через кілька тижнів».

Сольський також підкреслив, що в цьому законопроєкті враховано принципові вимоги аграріїв і запропоновано компроміс із ключових питань.

«Зокрема, прописано нове формулювання норми про право купівлі землі юридичними особами. А саме, запропоновано, щоб ринок землі с/г призначення для юросіб, де кінцевими бенефіціарами можуть бути іноземні громадяни, був відкритий тільки з 2024 року (у редакції Кабміну такого обмеження термінів немає, - ред.). Зроблено тільки виняток для підприємств, які щонайменше три роки вже працюють на території України», - підкреслив він.

Джерело: Лівий берег