Media Group Ukraine припиняє видавати газету «Сегодня»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

27 вересня 2019 року вийде останній номер щоденної газети, надалі редакція надаватиме інформацію на сайті та в теленовинах

Media Group Ukraine (Київ) вирішила призупинити видання газети «Сегодня» з 27 вересня 2019 року, інформаційний бренд «Сегодня» сконцентрується на розвитку диджитал і ТВ-форматів, ідеться в повідомленні медіагрупи.

Як зазначають у MGU, 27 вересня 2019 року вийде останній номер щоденної газети. Надалі в режимі 24/7 редакція надаватиме інформацію своїй аудиторії на сайті та в теленовинах.

«Систему збуту друкованої преси практично зруйновано, друк дорожчає у валютному виразі, й тенденція до подорожчання збережеться. До читачів у регіонах часто доходять позавчорашні (та навіть і тижневої давнини) новини. Останнім часом ситуація тільки погіршується, і ми ухвалили бізнес-рішення - призупинити випуск щоденної газети та сконцентрувати зусилля на розвитку сайту й теленовин під брендом «Сегодня», - наводяться в повідомленні слова директора Media Group Ukraine Євгена Бондаренка.

За словами гендиректора «Сегодня Мультимедиа» Андрія Романенка, за останні дев'ять років середньотижневе охоплення газет (щоденних + щотижневих) знизилося на 52%. Водночас охоплення інтернету зросло на 60%.

«В Україні закрилося чимало газет і журналів, гравці, що залишилися, вже не можуть підтримувати інфраструктуру, необхідну для його існування. Цілі сегменти ринку припинили існування - збанкрутували передплатні агентства, закрилися мережі продажу періодичних ЗМІ. Особливо ці проблеми актуальні для віддалених регіонів, міст із населенням 50 тисяч мінус, де газети традиційно читали», - наголошує він.

За словами Романенка, всім співробітникам буде забезпечено справедливі умови звільнення та запропоновано наявні в групі можливості для працевлаштування.

Як повідомлялося, у травні 2019 року екс-операційний директор StarLightMedia Євген Бондаренко змінив на посаді директора ТОВ «Медіа Група Україна» (МГУ) Євгена Лященка.

У серпні 2018 року «МГУ» підписала багаторічний контракт з одним із найбільших у Європі супутникових операторів Eutelsat Communications (Франція) про надання мовлення на супутнику Eutelsat 9B, тестування мовлення супутника Eutelsat 9B розпочалось у 2016 році.

ТОВ «Медіа група Україна» - медіахолдинг, який об'єднує національний телеканал загального інтересу «Україна», телеканал «НЛО TV», «Індиго TV», тематичні канали «Футбол 1» та «Футбол 2», «Регіональну Медіа Групу» (канали «Донбас», «34 канал», «Сигма»), сейлз-хаус «Медіапартнерство», компанію «Діджітал Скрінз» (OLL.TV, Xtra TV), продакшн-компанію «Теле Про» та холдинг «Сьогодні Мультімедіа».

Власником медіа-холдингу є група «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.

Джерело: Українські новини