Активісти біля консульства РФ у Нью-Йорку вимагали звільнити Сенцова

Акцію організував український і американський режисер-документаліст і продюсер Андрій Загданський

Напередодні Нового року жителі Нью-Йорка вийшли на акцію до консульства Росії з вимогою звільнити з-за ґрат українського режисера, кримчанина Олега Сенцова. Про це у Facebook повідомив український і американський режисер-документаліст і продюсер Андрій Загданський. «Ми прийшли і сказали: «Звільніть Олега Сенцова». І ще ми



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Акція біля консульства РФ у Нью-Йорку

Акцію організував український і американський режисер-документаліст і продюсер Андрій Загданський

Напередодні Нового року жителі Нью-Йорка вийшли на акцію до консульства Росії з вимогою звільнити з-за ґрат українського режисера, кримчанина Олега Сенцова. Про це у Facebook повідомив український і американський режисер-документаліст і продюсер Андрій Загданський.

«Ми прийшли і сказали: «Звільніть Олега Сенцова». І ще ми сказали, що ми пам’ятаємо про нього. І будемо думати про нього в новорічну ніч. Було дуже холодно», – написав режисер.

Нагадаємо, Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олег Сенцов нині перебуває у виправній колонії № 8 («Білий ведмідь») у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв’язнів.

Джерело: Радіо Свобода