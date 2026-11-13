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«Буде найбільший обмін полоненими»: Зеленський підбив підсумки зустрічі з посланцями Трампа

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Буде найбільший обмін полоненими»: Зеленський підбив підсумки зустрічі з посланцями Трампа
Володимир Зеленський, Джаред Кушнер і Стів Віткофф після переговорів в Ірландії
фото: скриншот із відео

Президент повідомив про прогрес у переговорах, майбутній обмін військовополоненими та домовленості щодо участі європейців у мирному процесі

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером анонсував найбільший обмін полоненими між Україною та Росією. Також сторони обговорили гарантії безпеки, залучення Європи до переговорів та подальші кроки для завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео спілкування учасників зустрічі з журналістами.

Найбільший обмін полоненими

Зустріч відбулася в Ірландії після переговорів американської делегації з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. В українській делегації також брав участь керівник переговорної команди Рустем Умєров.

Одним із головних результатів переговорів Зеленський назвав підготовку масштабного обміну військовополоненими.

«Буде найбільший обмін полоненими між Україною та РФ», – заявив президент.

За словами глави держави, Україна розраховує повернути з російського полону понад тисячу людей. Конкретної кількості звільнених та дати обміну поки не оголосили. Раніше під час переговорів в Абу-Дабі обговорювали можливість обміну у форматі 1000 на 1000 або навіть 1200 на 1200 осіб.

Зеленський назвав три позитивні сигнали після зустрічі з американцями: повернення українців додому, проведення наступної зустрічі та надію на завершення війни.

«Люди повернулися додому. Це перше. Буде наступна зустріч. Це друге. Дай Бог, щоб війна завершилась. Це третє», – сказав президент.

Європа братиме участь у мирних переговорах

Окремо Зеленський наголосив на важливості повноцінної участі європейських партнерів у наступному раунді переговорів. За його словами, представники Європи мають бути безпосередньо за столом перемовин і мати право голосу, а не обмежуватися окремими консультаціями.

«Вони матимуть голос. Це важливо для нас, тому що війна відбувається в Європі», – наголосив президент.

Зеленський додав, що питання участі європейських країн уже обговорили з партнерами. Тепер необхідно сформувати команду, яка представлятиме їх у переговорному процесі.

Джаред Кушнер також заявив, що Путін погодився на участь європейців у наступних мирних переговорах. Раніше про можливість розширення формату перемовин повідомляв Стів Віткофф.

Що відомо про гарантії безпеки

Під час зустрічі Зеленський і американські представники також обговорили майбутні гарантії безпеки для України.

Кушнер повідомив про значний прогрес у цьому напрямі. За його словами, сторони детально розглянули питання післявоєнної безпеки України та всього регіону.

Американський представник також позитивно висловився про перспективи відбудови України.

«Потенціал України неймовірний. Плани відбудови, над якими ми працюємо, справді вражають», – сказав Кушнер.

Своєю чергою Стів Віткофф заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований очолити зусилля для завершення російсько-української війни.

«Трамп налаштований очолити зусилля, щоб закінчити цю війну. Таке доручення мені та Джареду», – наголосив американський спецпосланець.

Віткофф також назвав переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах позитивними та підтвердив намір американської сторони продовжувати дипломатичну роботу.

Де відбудеться наступний раунд переговорів

Зеленський повідомив, що наступна зустріч переговорних команд може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах або Швейцарії. Остаточне місце проведення залежатиме від домовленостей між учасниками переговорного процесу.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому продовженні контактів.

«Ми відкриті. Ви знаєте, мій сигнал був дуже простий: давайте швидше, хлопці, якщо можна. Зараз була зустріч, давайте далі», – сказав глава держави.

За словами Віткоффа, американська сторона планує організувати ще одну зустріч і продовжити роботу над завершенням війни.

Що передувало зустрічі в Ірландії

10–11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Це були перші за дев'ять місяців переговори такого формату. Сторони обговорювали шляхи завершення війни, територіальне питання, гарантії безпеки та гуманітарні домовленості.

Головним практичним результатом стала домовленість про підготовку масштабного обміну військовополоненими. Водночас учасники не досягли прориву щодо припинення війни та територіальних питань.

12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Путіним у Москві. Переговори тривали понад дві години. Після цього американські представники вирушили до Дубліна на зустріч із Зеленським.

Нагадаємо, перед поїздкою до Москви американські представники брали участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. За підсумками зустрічей очільник української делегації Рустем Умєров повідомив про домовленість щодо великого обміну полоненими та подальше узгодження його деталей. Детальніше про підсумки переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі – у матеріалі «Главкома».

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Теги: Володимир Зеленський Стів Віткофф Джаред Кушнер переговори

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