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Масована атака дронів паралізувала роботу аеропортів Москви

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Масована атака дронів паралізувала роботу аеропортів Москви
Моніторингові канали повідомляють про можливий рух дронів у напрямку Астраханської області та Казахстану
колаж: glavcom.ua

Російський полігон «Капустин Яр», звідки запускають ракети «Орєшнік», оголосив тривогу через загрозу безпілотників

Увечері 12 листопада всі московські аеропорти перейшли на роботу в обмеженому режимі через масовану атаку безпілотників. Про це повідомляють osint-канал «КіберБорошно», російські моніторингові ресурси та авіаційні служби, пише «Главком».

Усі чотири аеропорти Москви працюють з обмеженнями

Російська авіаційна влада запровадила тимчасові обмеження на використання повітряного простору в районі московських летовищ. За інформацією Росавіації, особливий режим стосується чотирьох аеропортів:

  • Внуково;
  • Домодєдово;
  • Шереметьєво;
  • Жуковський (Раменське).

Аеропорти можуть приймати та відправляти рейси за погодженням із відповідними органами. Пасажирів попередили про можливі зміни в розкладі. Обмеження запровадили для забезпечення безпеки польотів.

Масована атака дронів паралізувала роботу аеропортів Москви фото 1
скрин: Flightradar24

Про ситуацію в московських аеропортах повідомило видання «Москва 24» із посиланням на Росавіацію. За його даними, обмеження в усіх чотирьох летовищах запроваджували на тлі атаки безпілотників.

Мер Москви Сергій Собянін увечері кілька разів повідомляв про роботу російської протиповітряної оборони. Станом на 22:16 за московським часом він заявив про нібито знищення 46 безпілотників, які прямували до столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Масована атака дронів паралізувала роботу аеропортів Москви фото 2

Понад 800 дронів можуть перебувати над Росією

Масштаб атаки відображає карта, оприлюднена моніторинговим каналом Falcon Intel. За оцінкою його авторів, протягом чотирьох годин над російською територією зафіксували кілька великих груп безпілотників. Їхню загальну кількість канал оцінює більш ніж у 800.

Можливі напрямки руху, які наводить моніторинговий канал Falcon Intel:

  • Понад 350 дронів – між Брянською та Калузькою областями в напрямку Московської області.
  • Близько 200 БпЛА – між Луганською та Донецькою областями, Волгоградською областю в напрямку Астраханської області. Частина може прямувати до Каспійського моря.
  • Близько 200 безпілотників – між Бєлгородською, північною частиною Воронезької та Саратовською областями в напрямку Самарської й Ульяновської областей.
  • Понад 50 дронів – увійшли до Курської області та рухаються в напрямку Орловської й Липецької областей.
Масована атака дронів паралізувала роботу аеропортів Москви фото 3

Автори каналу окремо наголошують: через велику кількість безпілотників наразі неможливо визначити їхні конкретні цілі. Наведені цифри є оцінками моніторингової групи, а не офіційно підтвердженими даними.

На полігоні «Капустин Яр» оголосили тривогу

Ще одне повідомлення, яке привернуло увагу моніторингових каналів, стосується Астраханської області. Російський Telegram-канал «Купол России» повідомив про тривогу через безпілотники на полігоні «Капустин Яр».

Масована атака дронів паралізувала роботу аеропортів Москви фото 4

У дописі йдеться, що частина БпЛА могла пройти над Астраханською областю, перетнути Каспійське море та попрямувати в бік Казахстану.

Масована атака дронів паралізувала роботу аеропортів Москви фото 5

Інший допис цього ж каналу містить попередження про можливу появу безпілотників у низці російських регіонів. Серед них – Оренбурзька, Челябінська, Курганська, Тюменська, Омська та Новосибірська області, а також Башкортостан.

Водночас інформація про конкретні цілі дронів та їхні маршрути незалежно не підтверджена.

«Капустин Яр» – російський військовий полігон в Астраханській області. Саме звідти РФ запускала по Україні балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік». Росія вперше застосувала цю ракету проти України 21 листопада 2024 року, завдавши удару по Дніпру.

Нагадаємо, 10 жовтня масована атака безпілотників також спричинила масштабні перебої в роботі московських аеропортів. Тоді затримали або скасували сотні рейсів. За інформацією російських медіа, лише у Внуково змінили розклад понад 100 рейсів, а в Шереметьєво – близько 80. Детальніше про попередній авіаколапс у столиці РФ писав «Главком».

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Теги: росія аеропорт Москва дрон

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