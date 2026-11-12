Зеленський зустрівся з представниками Трампа в Ірландії

Володимир Зеленський, Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі на військовому аеродромі в Дубліні

Американські посланці прибули до Дубліна після переговорів із Путіним у Москві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером в Ірландії. Переговори відбулися на військовому аеродромі Кейсмент у Балдоннелі, неподалік Дубліна. Про це повідомляє «Главком».

Американські представники прибули до Ірландії безпосередньо з Москви, де перед цим провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. У зустрічі з українським президентом також бере участь керівник української переговорної команди Рустем Умєров.

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За даними Sky News, Зеленський, Віткофф і Кушнер мають обговорити результати російсько-американських переговорів. Після завершення зустрічі очікуються заяви її учасників для преси.

Перед початком переговорів Путін заявив, що Росія вважатиме законними військовими цілями іноземні військові підрозділи, які можуть бути розміщені на території України після завершення війни. Також російський диктатор запропонував організувати так звану гуманітарну операцію в Костянтинівці Донецької області за прикладом Олешок на Херсонщині.

В Україні відреагували на пропозицію щодо Костянтинівки. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що російські окупанти можуть використати гуманітарну операцію для ротації військових і доставки техніки. Він нагадав про досвід Олешок, де, за його словами, Росія скористалася подібною ситуацією для військових цілей.

Що відомо про попередні переговори

10–11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії за участю європейських представників. Серед питань, які обговорювали делегації, були припинення війни, гарантії безпеки для України та обмін військовополоненими.

Після московської зустрічі Стів Віткофф заявив про прогрес і можливість оголошення нового раунду тристоронніх переговорів. Джаред Кушнер також повідомив, що сторони планують продовжити дипломатичний процес уже наступного тижня.

Після завершення переговорів у Дубліні очікуються заяви Володимира Зеленського та американських представників. Інформація про результати зустрічі наразі уточнюється.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що очікує від американських представників конкретних пропозицій за результатами переговорів із Путіним. Президент висловив сподівання, що посланці Трампа повернуться до Дубліна з конкретними результатами, хоча й зізнався, що скептично оцінює такі перспективи. Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.