Активісти під Радою поранили 13 правоохоронців

До наметового містечка під’їхали два автомобіля швидкої медичної допомоги, але не видно, щоб в авто заносили поранених

Внаслідок сутичок під Верховною Радою України загалом постраждало 13 правоохоронців. Про це повідомив журналістам в кулуарах парламенту речник МВС Артем Шевченко, передає УНН. [READ_MORE] «Дев’ятеро затриманих правопорушників, 13 постраждалих поліцейських», - сказав він. Шевченко уточнив, що правоохоронці зазнали різного



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До наметового містечка під’їхали два автомобіля швидкої медичної допомоги, але не видно, щоб в авто заносили поранених

Внаслідок сутичок під Верховною Радою України загалом постраждало 13 правоохоронців. Про це повідомив журналістам в кулуарах парламенту речник МВС Артем Шевченко, передає УНН.

«Дев’ятеро затриманих правопорушників, 13 постраждалих поліцейських», - сказав він.

Шевченко уточнив, що правоохоронці зазнали різного ступеня травм.

Ситуація біля Верховної Ради наразі спокійна. Біля парламенту перебуває не більше як 100 мітингувальників. Частина правоохоронців відійшла від центральних входів у будівлю ВР.

До наметового містечка під’їхали два автомобіля швидкої медичної допомоги, але не видно, щоб в авто заносили поранених. Біля парламенту лежать понад 20 шин, які правоохоронці відібрали у мітингувальників.

Раніше в поліції Києва повідомили про восьмеро поранених правоохоронцях.

Нагадаємо, за даними поліції, учасники мітингу принесли під стіни будівлі ВР покришки та хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їх дії. Однак учасники акції почали агресивно поводитися: вони кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішшю у бік правоохоронців, вказали у поліції.