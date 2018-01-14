Активістку Femen засудили у Чехії на три місяці умовно за напад на Земана

Активістка визнала вирок, бо хоче повернутися додому, але вважає себе невинною

Представницю руху Femen Ангеліну Діаш, яка на кинулася на президента Чехії Мілоша Земана на виборчій дільниці в Празі, в неділю визнали винною у кримінальному злочині. Про це «Європейській правді» повідомили чеські журналісти, що слідкують за процесом. За їх словами, громадянку України судили за звинуваченням у хуліганстві. Згідно з



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Затримання активістки Femen Ангеліни Діаш на виборчій дільниці у Чехії

Активістка визнала вирок, бо хоче повернутися додому, але вважає себе невинною

Представницю руху Femen Ангеліну Діаш, яка на кинулася на президента Чехії Мілоша Земана на виборчій дільниці в Празі, в неділю визнали винною у кримінальному злочині.

Про це «Європейській правді» повідомили чеські журналісти, що слідкують за процесом.

За їх словами, громадянку України судили за звинуваченням у хуліганстві. Згідно з вироком, їй присудили три місяці ув’язнення з випробувальним терміном один рік. Також, за рішенням суду, вона має залишити країну.

Окрім умовного терміну, для активістки винесена заборона на в’їзд у Чехію (фактично – у Шенгенську зону) терміном на один рік.

Видання Aktualne не уточнює статтю кримінального кодексу, але підтверджує, що вирок у кримінальній справі винесений, та наводить слова адвоката про те, що активістка визнала вирок, бо хоче повернутися додому, але «вважає себе невинною».

У іншому повідомленні видання посилається на чеських коментаторів, які вважають, що вчинок дівчини допоміг Земану мобілізувати електорат. Наводяться також слова Ангеліни Діаш про те, що вона не згодна, але шкодує, якщо це сталося.

Нагадаємо, на виборчій дільниці у Празі, де голосував президент Чехії Мілош Земан, на нього кинулася напівоголена активістка Femen. Земан похитнувся і мало не впав, однак його підхопив охоронець. Інші охоронці в цей час повалили активістку на підлогу.