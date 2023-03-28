Активність ворожої авіації над Маріуполем: чого слід очікувати?

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Російські загарбники активізували авіацію над Маріуполем та Маріупольским районом.

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Так, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що останнім часом авіація ворога заходить з різних напрямків.

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«Останній час над Маріуполем та Маріупольским районом надвисока та неприродна для цього часу активність ворожої авіації.

Заходять як з боку Приморсько-Ахтарська над морем, так і з боку Ростова-на-Дону. Всі в напрямку Запоріжжя», — написав у Telegram посадовець.

Між іншим, напередодні ворог здійснив нічну атаку дронами та винищувачами.

У Києві та Дніпрі лунали вибухи, зафіксовано «приліт».