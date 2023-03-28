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Активність ворожої авіації над Маріуполем: чого слід очікувати?

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Активність ворожої авіації над Маріуполем: чого слід очікувати?
фото ілюстративне

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Російські загарбники активізували авіацію над Маріуполем та Маріупольским районом.

Так, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що останнім часом авіація ворога заходить з різних напрямків.

«Останній час над Маріуполем та Маріупольским районом надвисока та неприродна для цього часу активність ворожої авіації. 
Заходять як з боку Приморсько-Ахтарська над морем, так і з боку Ростова-на-Дону. Всі в напрямку Запоріжжя», — написав у Telegram посадовець.

Між іншим, напередодні ворог здійснив нічну атаку дронами та винищувачами.

У Києві та Дніпрі лунали вибухи, зафіксовано «приліт».

 

Теги: авіація Запоріжжя Маріуполь війна ворог

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