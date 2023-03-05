Росія використала проти України нові бомби вагою 1,5 тонни – ЗМІ

Боєприпас здатний вражати високозахищені об'єкти й може скидатися за 40 км від цілі

Армія РФ кілька тижнів тому вперше використала проти України нове й доволі небезпечне озброєння – керовані плануючі бомби УПАБ-1500В (індекс К029Б) вагою 1500 кг. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на власні джерела.

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Перше застосування цього виду боєприпасів зафіксовано декілька тижнів тому проти одного з об'єктів на Чернігівщині. Зазначається, що на одному з уламків були залишки маркування, яке відповідає саме УПАБ-1500В.

Ця бомба вперше була продемонстрована в експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році. Тоді ж було повідомлено, що вона вже пройшла випробування, поставлена на озброєння російських військ та отримала перші експортні замовлення.

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«Висока загроза застосування УПАБ-1500В полягає у тому, що вона належить до плануючих, оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації та має бойову частину вагою 1010 кг, призначену для ураження високозахищених об'єктів. Декларується, що бомба може скидатися за 40 км від цілі, для чого носій має піднятися на висоту у 14 км», – зазначило видання.

Тим часом, завершилася 374-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.

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