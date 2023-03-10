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Скільки «Кинджалів» Росія вже випустила по Україні: Повітряні сили назвали цифри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скільки «Кинджалів» Росія вже випустила по Україні: Повітряні сили назвали цифри
фото ілюстративне

Юрій Ігнат: «Зараз, за даними ГУР, у росіян трохи більше пів сотні таких ракет» 

Росія ймовірно вже використала для обстрілів території України до двох десятків аеробалістичних ракет «Кинджал» від початку широкомасштабного вторгнення. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

«З початку повномасштабної агресії, безумовно, важко було визначити, що це за тип ракет. Але ось тільки по Вінниці було три прильоти «Кинджалів» за один раз…Вони використали, можливо, до двох десятків «Кинджалів» за цю війну взагалі. Зараз, за даними ГУР, у росіян трохи більше пів сотні таких ракет. А якщо відмінусувати ці шість (випущені  9 березня – ред.), то вже менше», – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил також повідомив, що для визначення типу ракети потрібна експертиза її уламків, а на початку великої війни, Росія атакувала великою кількістю ракет, ідентифікувати їх теж не завжди вдавалося швидко, але «Кинджали», проти яких ППО України безсила, ворог застосовував неодноразово.

Щодо того, скільки Росія може виробляти ще «Кинджалів» Ігнат зазначив, що інформація щодо цього теж суперечлива і сумнівна, єдине, що з певністю можна сказати: ці ракети не виробляються швидко.

За словами Ігната, високотехнологічні ракети «Кинджал» – надзвичайно дорогі, ніхто не знає достеменно їхньої вартості. Хоча, звісно, коли йдеться про агресію, Росія не дуже зважає на суми, які йдуть на виготовлення «знарядь смерті».

Нагадаємо, минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування.

Теги: експертиза полковник ворог росія

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