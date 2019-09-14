Акторці з «Відчайдушних домогосподарок» дали 14 діб в’язниці за хабар



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Хаффман стала першою засудженою зі списку заможних батьків, яких викрили на хабарництві для вступу їхніх дітей у виші Фото:АР

Крім 14 діб тюрми Хаффман засудили до 30 тисяч доларів штрафу та 250 годин громадських робіт

Американську акторку Фелісіті Хаффман, відому за серіалом «Відчайдушні домогосподарки», засудили до 14 діб в’язниці за хабар, який вона дала для вступу дочки в коледж.

Про це повідомляє Associated Press.

Хаффман стала першою засудженою зі списку заможних батьків, яких викрили на хабарництві для вступу їхніх дітей у виші.

На засіданні 56-річна акторка заявила, що не була впевнена у спроможності дочки вступити, тому пішла на такий крок.

«Я злякалася, я була дурною, я дуже помилялася», — сказала вона.

Також Хаффман вибачилася за свої дії перед дочкою, чоловіком, родиною та освітянською спільнотою.

«І особливо я хочу вибачитися перед студентами, які щодня наполегливо працюють над тим, щоби вступити до коледжу, та їхніми батьками, які йдуть на величезні жертви, підтримуючи своїх дітей», — додала вона.

Суддя зазначила, що акторка знала про те, що скоює злочин.

«Вона знала, що це шахрайство. Це не був імпульсивний вчинок. Спроба бути гарною матір’ю не виправдовує її», — наголосила вона.

Крім 14 діб тюрми Хаффман засудили до 30 тисяч доларів штрафу та 250 годин громадських робіт.

Упродовж наступних двох тижнів перед судом повстануть ще майже 10 батьків, які фігурують у справі.

Загалом у справі фігурують десятки людей, які за хабарі влаштовували дітей у найпрестижніші виші, серед яких Єль, Джорджтаун та Стенфорд. Зокрема учасники схеми маніпулювали балами тестів або підкуповували тренерів, щоб влаштувати дітей як спортсменів у тих видах спорту, в які вони навіть ніколи не грали.