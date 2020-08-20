Адвокат Єфремова заявив, що актор не був за кермом під час ДТП



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Російський актор Михайло Єфремов визнав свою провину у ДТП кілька днів тому

Під час судового засідання адвокат зачитав показання свідка Олександра Кобця, який стверджує, що під час аварії бачив за кермом темноволосого чоловіка 35 років

Російський актор Михайло Єфремов не сидів за кермом свого автомобіля під час смертельного ДТП в Москві. Про це під час судового засідання 20 серпня заявив його адвокат Ельман Пашаєв, повідомляє «Медуза».

Зазначається, що під час засідання у справі про ДТП адвокат зачитав з аркуша показання свідка Олександра Кобця, який стверджує, що під час аварії першим підбіг до машини Єфремова.

За словами свідка, за кермом автомобіля Jeep знаходився молодий чоловік з темним волоссям. Він зазначив, що у відповідь на пропозицію допомоги почув нецензурну лайку. Всього в автомобілі було двоє людей.



Суд відмовився долучити свідчення Кобця і вирішив допитати його особисто. Той заявив на суді, що довго не хотів ставати свідком, побоюючись помсти з боку водія Jeep.

Під час допиту Кобець повідомив, що до ДТП він разом з товаришем випив півтора літра пива.



Також свідок повідомив, що за кермом автомобіля сидів чоловік з темним волоссям у віці 35 років, на якому в момент події була темна жилетка. «Здається, я його десь бачив, а може, просто схожий на когось», - сказав свідок.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ).

«Свою провину в тому, що 8 червня 2020 року приблизно о 21 годині 53 хвилини я керував технічно справним автомобілем Jeep Grand Cherokee, перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв порушення ПДР РФ, що призвело з необережності смерть людини, я визнаю в повному обсязі, в скоєному каюсь. Надалі подібного зобов'язуюсь не вчиняти. Я бажаю загладити шкоду, заподіяну мною потерпілим, в повному обсязі. Однак на даний час цього не виходить зробити, так як потерпілі не йдуть на контакт з моїм адвокатом», – йдеться в протоколі засідання.

У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.