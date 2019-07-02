Американці все менше пишаються своєю країною – опитування



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Демократи бачать менше причин пишатися країною, ніж республіканці

45% американців надзвичайно гордяться своєю країною як фіксує останнє опитування. Про це пише сайт соціологічної служби Gallup Group.

В минулому році відповідний показник складав 47%. Особливу гордість за свою країну мали до 70% американців протягом 2002-04 років. Але після цього відповідний показник почав зменшуватися.

При цьому лише 22% демократів відчувають гордість за США. Серед республіканців відповідний показник складає 76%.

Хоча цікаво, що іще в 2016 році особливу гордість за свою країну відчувало удвічі більше демократів, ніж сьогодні.

Особливу гордість за країну в громадян США викликають:

наукові досягнення (в 91% опитаних),

збройні сили (в 89% опитаних),

культура і мистецтво країни (в 85% опитаних),

економічні успіхи (в 75% опитаних),

спортивні досягнення (в 73% опитаних).

При цьому політичною системою пишаються лише 32% опитаних.