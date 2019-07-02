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    Американці все менше пишаються своєю країною – опитування

    • Розсилка
    Американці все менше пишаються своєю країною – опитування

    Демократи бачать менше причин пишатися країною, ніж республіканці

    45% американців надзвичайно гордяться своєю країною як фіксує останнє опитування. Про це пише сайт соціологічної служби Gallup Group.

    В минулому році відповідний показник складав 47%. Особливу гордість за свою країну мали до 70% американців протягом 2002-04 років. Але після цього відповідний показник почав зменшуватися.

    При цьому лише 22% демократів відчувають гордість за США. Серед республіканців відповідний показник складає 76%.

    Хоча цікаво, що іще в 2016 році особливу гордість за свою країну відчувало удвічі більше демократів, ніж сьогодні.

    Особливу гордість за країну в громадян США викликають:

    • наукові досягнення (в 91% опитаних),
    • збройні сили (в 89% опитаних),
    • культура і мистецтво країни (в 85% опитаних),
    • економічні успіхи (в 75% опитаних),
    • спортивні досягнення (в 73% опитаних).

    При цьому політичною системою пишаються лише 32% опитаних.

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