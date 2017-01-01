Американці встановили рекорд за сумою онлайн-покупок в «чорну п'ятницю»

В порівнянні з минулим роком обсяг продажів в США виріс на 17,9%

Онлайн-магазини в США після «чорної п'ятниці» і Дня подяки зафіксували продажі на рекордну суму в $ 7,9 млрд. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Adobe Analytics. Компанія Adobe Analytics порахувала, що протягом «чорної п'ятниці» продажі онлайн-магазину зросли більш ніж на 18% у порівнянні із минулим роком.



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В порівнянні з минулим роком обсяг продажів в США виріс на 17,9%

Онлайн-магазини в США після «чорної п'ятниці» і Дня подяки зафіксували продажі на рекордну суму в $ 7,9 млрд.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Adobe Analytics.

Компанія Adobe Analytics порахувала, що протягом «чорної п'ятниці» продажі онлайн-магазину зросли більш ніж на 18% у порівнянні із минулим роком.

Експерти очікують, що під час «кіберпонеділка», онлайн-аналога «чорної п'ятниці», американці витратять близько $ 6,6 млрд.

Нагадаємо, статки засновника Amazon Джеффа Безоса сягнули позначки у 100 млрд доларів. Це сталося вперше з 1999 року, коли такий розмір статків було зафіксовано в одного із співзасновників Microsoft Біла Гейтса.

Зокрема, у день початку розпродажів у «чорну п'ятницю» акції Amazon подорожчали на 2%, що призвело до зростання капіталу Безоса на 2,4 млрд доларів, досягши 100,3 млрд доларів.

Засновник і глава інтернет-компанії Amazon Джеффрі Безоc на початку листопада 2017 року здійснив найбільшу угоду, продавши акції компанії на 1 мільярд доларів.