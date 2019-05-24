Американців попередили про грабіжників, які в Україні пропонують «хильнути»

Про відповідну кримінальну схему повідомляють іноземні відвідувачі України

Посольство США в Україні попередило своїх громадян про схему грабунку іноземців.

Про це йдеться на сайті посольства.

На сайті відзначається, що з жертвами «знайомиться досі невідома особа», яка представляється туристом, який потребує допомоги. Пізніше новий знайомий пропонує випити, після чого потерпілі втрачають свідомість, або почуваються зле і стають жертвами пограбування.

У дипломатичному представництві США в Україні відзначили, що про відповідну кримінальну схему повідомляють іноземні відвідувачі України.

Раніше повідомлялося, що до чергової частини відділу поліції на території залізничного вокзалу звернувся чоловік та розповів, що його пограбував невідомий на вулиці Ползунова. На місце виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Прибувши на виклик, правоохоронці встановили, що до потерпілого підійшли двоє чоловіків та почали конфліктувати. Під час суперечки до них підбіг невідомий та вирвав із рук заявника сумку із портативним акумулятором, мобільним телефоном і документами, після чого втік у напрямку вокзалу.

Однак чоловік встиг запам’ятати прикмети грабіжника та повідомив їх поліцейським.