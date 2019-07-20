Американців попередили про ризики в Україні під час виборів



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Посольство США в Україні радить американцям уникати демонстрацій і натовпів

Посольство США в Україні видало попередження про загрози безпеці американських громадян, які планують подорожі в Україну, у зв'язку з проведенням виборів до Верховної Ради.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті дипломатичної установи.

«Парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. У виборчий період посилюється ризик насильства», - зазначається в попередженні.

При цьому нагадується, що перед попередніми виборами в Україні деякі демонстрації призводили до сутичок.

У цьому зв'язку посольство США в Україні радить американцям уникати демонстрацій і натовпів, а також не дивуватися посиленій присутності поліції, перекриттю вулиць та іншим обмеженням.

Крім того, в порадах міститься рекомендація стежити за місцевими новинами та виконувати всі інструкції правоохоронців.

Нагадаємо, в Україні настав «день тиші», коли заборонена будь-яка передвиборна агітація.