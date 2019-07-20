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    Американців попередили про ризики в Україні під час виборів

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    Американців попередили про ризики в Україні під час виборів

    Посольство США в Україні радить американцям уникати демонстрацій і натовпів

    Посольство США в Україні видало попередження про загрози безпеці американських громадян, які планують подорожі в Україну, у зв'язку з проведенням виборів до Верховної Ради.

    Відповідне повідомлення розміщене на сайті дипломатичної установи.

    «Парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. У виборчий період посилюється ризик насильства», - зазначається в попередженні.

    При цьому нагадується, що перед попередніми виборами в Україні деякі демонстрації призводили до сутичок.

    У цьому зв'язку посольство США в Україні радить американцям уникати демонстрацій і натовпів, а також не дивуватися посиленій присутності поліції, перекриттю вулиць та іншим обмеженням.

    Крім того, в порадах міститься рекомендація стежити за місцевими новинами та виконувати всі інструкції правоохоронців.

    Нагадаємо, в Україні настав «день тиші», коли заборонена будь-яка передвиборна агітація.

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