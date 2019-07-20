Американців попередили про ризики в Україні під час виборів
Посольство США в Україні радить американцям уникати демонстрацій і натовпів
Посольство США в Україні видало попередження про загрози безпеці американських громадян, які планують подорожі в Україну, у зв'язку з проведенням виборів до Верховної Ради.
Відповідне повідомлення розміщене на сайті дипломатичної установи.
«Парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. У виборчий період посилюється ризик насильства», - зазначається в попередженні.
При цьому нагадується, що перед попередніми виборами в Україні деякі демонстрації призводили до сутичок.
У цьому зв'язку посольство США в Україні радить американцям уникати демонстрацій і натовпів, а також не дивуватися посиленій присутності поліції, перекриттю вулиць та іншим обмеженням.
Крім того, в порадах міститься рекомендація стежити за місцевими новинами та виконувати всі інструкції правоохоронців.
Нагадаємо, в Україні настав «день тиші», коли заборонена будь-яка передвиборна агітація.