Американська компанія почне продавати воду з повітря



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Розливати воду планують по пляшках в 20 кілометрах від Дубая, завод буде працювати на сонячній енергії

Американська компанія з Арізони Zero Mass Water замість буріння свердловин стане добувати питну воду з повітря пустелі.

Про це пише Bloomberg.

Розливати її планують по пляшках в 20 кілометрах від Дубая, завод буде працювати на сонячній енергії, а пляшки і кришки придатні для вторинної переробки. Поки проект знаходиться в стадії будівництва.

Спочатку компанія зможе виробляти до 2,3 мільйона літрів в рік. Завод буде запущений з 1250 гідропанелей, кожна з яких коштує 2500 доларів. Вони поглинають пар з повітря пустелі і беруть із нього вологу за допомогою сонячної енергії. Хоча панелі можуть працювати практично скрізь, де світить сонце, жаркий і вологий клімат Дубая підходить найкраще.

Така технологія дорожче, ніж опріснення, тому Zero Mass Water буде приблизно в тій же ціновій категорії, що і елітні бренди, такі як Evian і Fiji. Вони коштують близько 2,72 долара за літр.

Подібний проект може стати прикладом для інших країн з посушливим кліматом, які стикаються з проблемами при виробництві води.