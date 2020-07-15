Американська компанія почне продавати воду з повітря
Розливати воду планують по пляшках в 20 кілометрах від Дубая, завод буде працювати на сонячній енергії
Американська компанія з Арізони Zero Mass Water замість буріння свердловин стане добувати питну воду з повітря пустелі.
Про це пише Bloomberg.
Розливати її планують по пляшках в 20 кілометрах від Дубая, завод буде працювати на сонячній енергії, а пляшки і кришки придатні для вторинної переробки. Поки проект знаходиться в стадії будівництва.
Спочатку компанія зможе виробляти до 2,3 мільйона літрів в рік. Завод буде запущений з 1250 гідропанелей, кожна з яких коштує 2500 доларів. Вони поглинають пар з повітря пустелі і беруть із нього вологу за допомогою сонячної енергії. Хоча панелі можуть працювати практично скрізь, де світить сонце, жаркий і вологий клімат Дубая підходить найкраще.
Така технологія дорожче, ніж опріснення, тому Zero Mass Water буде приблизно в тій же ціновій категорії, що і елітні бренди, такі як Evian і Fiji. Вони коштують близько 2,72 долара за літр.
Подібний проект може стати прикладом для інших країн з посушливим кліматом, які стикаються з проблемами при виробництві води.