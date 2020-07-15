Адміністрація Трампа відмовилася від планів висилати студентів-іноземців



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Рішення скасувати постанову представники Білого дому оголосили під час слухання позову від Гарвардського університету

Загалом візові обмеження для іноземних студентів американських вишів стали предметом принаймні восьми судових позовів

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про скасування введених нею змін до правил видачі віз. Відповідно до них, студентам-іноземцям вишів, які повністю переходять на онлайн-навчання, потрібно було б або перевестися в інший заклад, або виїхати з країни.

Про це повідомляє Associated Press.

Рішення скасувати постанову представники Білого дому оголосили під час слухання позову від Гарвардського університету й Масачусетського технологічного інституту, які виступили проти обмежень.

Загалом візові обмеження для іноземних студентів американських вишів стали предметом принаймні восьми судових позовів, зокрема й від компаній Google, Facebook і Twitter, зазначає AP.

6 липня Білий дім оголосив про зміну правил отримання студентських віз. Відповідно до них, видача віз іноземним студентам американських вишів, які повністю переходять на онлайн-навчання через коронавірус, призупиняється. А ті іноземні студенти таких вишів, у яких віза вже є, мають або перевестися в інший виш, або поїхати зі США.

Гарвардський університет і Масачусетський технологічний інститут першими опротестували це рішення адміністрації Трампа.

Тоді The New York Times зазначав, що рішення адміністрації Трампа також може призвести до скорочення кількості вступників до закладів вищої освіти у США в наступному навчальному році.

Більшість навчальних закладів у США були вимушені перевести навчання в онлайн через пандемію коронавірусу. Нещодавно Трамп заявив, що вимагатиме від міністерства фінансів переглянути фінансування закладів освіти, які почнуть новий навчальний рік в онлайн-форматі, а не в аудиторіях.