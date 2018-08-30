Американське посольство закликало Росію припинити викрадення кримчан



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Кримські татари

Росія повинна повернути кримчан до їхніх сімей і припинити тактику примусових зникнень і катувань, заявили посольстві

Посольство США в Україні закликало Росію припинити викрадення та переслідування кримчан.

Про це посольство повідомило у Twitter.

«Росія повинна повернути кримчан до їхніх сімей і припинити тактику примусових зникнень і катувань з метою переслідування та придушення їхнього політичного інакомислення», - йдеться у повідомленні.

Також посольство згадує історію кримського татарина Різвана Абдурманова, який зник у Криму.

«У 2016 році 48-річний кримський татарин Різван Абдураманов з села Батальне вирушив у Феодосію, щоб влаштуватися на нову роботу. Він більше не повернувся додому. Ми глибоко стурбовані зникненням кримчан, зокрема Різвана», - додає посольство.

Нагадаємо, Україна вимагає від Москви документи про стан здоров'я політв'язнів.