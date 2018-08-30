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    Американське посольство закликало Росію припинити викрадення кримчан

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    Кримські татари - Американське посольство закликало Росію припинити викрадення кримчан
    Кримські татари

    Росія повинна повернути кримчан до їхніх сімей і припинити тактику примусових зникнень і катувань, заявили посольстві

    Посольство США в Україні закликало Росію припинити викрадення та переслідування кримчан.

    Про це посольство повідомило у Twitter.

    «Росія повинна повернути кримчан до їхніх сімей і припинити тактику примусових зникнень і катувань з метою переслідування та придушення їхнього політичного інакомислення», - йдеться у повідомленні. 

    Також посольство згадує історію кримського татарина Різвана Абдурманова, який зник у Криму.

    «У 2016 році 48-річний кримський татарин Різван Абдураманов з села Батальне вирушив у Феодосію, щоб влаштуватися на нову роботу. Він більше не повернувся додому. Ми глибоко стурбовані зникненням кримчан, зокрема Різвана», - додає посольство.

    Нагадаємо, Україна вимагає від Москви документи про стан здоров'я політв'язнів.

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