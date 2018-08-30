Україна вимагає від Москви документи про стан здоров'я політв'язнів



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109 днів голодує український режисер Олег Сенцов, 165 - український активіст Володимир Балух

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова просить російську колегу Тетяну Москалькову надати медичні документи про стан здоров'я українських політичних в'язнів.

Про це Денісова повідомила на сторінці у Facebook.

«Я звернулася до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової з проханням проінформувати мене про актуальний стан їхнього здоров'я із наданням підтверджуючих медичних документів та сприяти терміновому забезпеченню кваліфікованою медичною допомогою», - йдеться у повідомленні.

Денісова нагадала, що 109 днів голодує український режисер Олег Сенцов, 165 - український активіст Володимир Балух. «Стан їхнього здоров'я вже надкритичний. Викликає занепокоєння і стан здоров'я Бекіра Дегерменджи, Асана Чапуха і Арсена Джеппарова, яких утримують в Сімферопольському СІЗО. Бекір Дегерменджи хворіє на астму та ішемічну хворобу серця, Асан Чапух переніс мікроінсульт, здоров'я Арсена Джеппарова погіршується через сильний головний біль, оніміння кінцівок і високий артеріальний тиск», - додала Денісова.

У цілому в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.