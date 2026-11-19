Російська дронова атака на Київ 19 листопада пошкодила будівлю посольства Австрії в Україні. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила автомобілі. У дипломатичній установі під час вибуху перебували близько десяти співробітників, ніхто з них не постраждав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Тимчасовий повірений у справах Посольства Австрії в Україні Деніель Ретлін розповів, що вибух пролунав приблизно о 16:30, коли установа працювала у звичайному режимі.

«Приблизно о 16:30 під час робочого часу стався вибух. У посольстві на той момент працювало ще близько десяти людей. У будівлі є деякі пошкодження вікон та автомобілів, але з усіма співробітниками усе гаразд», – повідомив дипломат.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив пошкодження дипломатичної установи. Він висловив солідарність з австрійськими колегами та закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російські удари.

«Будівля Посольства Австрії в Києві також зазнала пошкоджень унаслідок терористичних ударів Росії по нашій столиці», – заявив Сибіга.

фото: Міністерство закордонних справ України

Глава українського МЗС також згадав про появу Володимира Путіна на міжнародному заході в китайському Шеньчжені. За словами міністра, російський диктатор намагався постати перед світом як глобальний лідер, хоча насправді є міжнародним злочинцем і терористом.

фото: Міністерство закордонних справ України

Австрія посилює захист дипломатів

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер повідомила, що після атаки поговорила телефоном із командою посольства в Києві. Вона підтвердила, що всі співробітники перебувають у безпеці, та розпорядилася вжити додаткових заходів для їхнього захисту.

За словами австрійської міністерки, боєприпас вибухнув безпосередньо перед будівлею дипломатичного представництва в центрі Києва. Внаслідок вибуху приміщення зазнало пошкоджень.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер назвав атаку неприйнятною. Він наголосив, що дипломатичні представництва є недоторканними та мають бути захищені за будь-яких обставин. Після розмови з командою посольства глава уряду висловив полегшення, що ніхто зі співробітників фізично не постраждав.

Австрійська сторона також викликала російського посла до свого Міністерства закордонних справ для пояснень щодо атаки.

фото: Міністерство закордонних справ України

Євросоюз викличе російського посла

На російські удари по Києву відреагувала висока представниця Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Вона заявила, що ЄС викличе посла Росії при Євросоюзі через атаку, під час якої постраждали дипломатичні установи.

«Дипломатичні приміщення перебувають під захистом міжнародного права. Зневага Росії до цього права проявляється щодня», – наголосила Каллас.

Вона також повідомила, що Євросоюз збільшуватиме допомогу Україні та посилюватиме тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну.

фото: Міністерство закордонних справ України

Які ще дипломатичні установи постраждали

Посольство Австрії – не єдина дипломатична установа, яка зазнала пошкоджень під час російської атаки на Київ 19 листопада. Раніше стало відомо про пошкодження будівлі посольства Нідерландів. За словами міністра закордонних справ цієї країни Тома Берендсена, один із боєприпасів влучив у будівлю позаду дипломатичної установи. Співробітники не постраждали.

Крім того, уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ України. Андрій Сибіга повідомив, що їх передадуть до музею відомства.

Від вибухової хвилі також постраждав Свято-Володимирський патріарший кафедральний собор у Києві – у храмі вибило вікна.

Нагадаємо, 17 листопада російська атака пошкодила почесне консульство Австрії у Дніпрі. За інформацією Посольства Австрії в Україні, співробітники установи не постраждали, а дипломатичне представництво продовжило роботу.