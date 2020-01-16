Американські військові відновили операцію проти бойовиків ІГ в Іраку



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Спільні операції американських і іракських військових вже почалися

Американські військові почали операцію проти бойовиків самопроголошеного "Ісламської держави" в Іраку і працюють над якнайшвидшим відновленням навчання іракських солдатів.

Про це повідомляє Голос Америки.

Один із співрозмовників, який є представником адміністрації США, повідомив, що спільні операції американських і іракських військових вже почалися, проте поки що не в такому обсязі, як раніше. Джерело додало, що робота з навчання іракських військових поки не розпочалася, проте це - питання найближчого часу.

Наголошується, що джерела повідомили про відновлення іракської операції на умовах анонімності, посилаючись на те, що це рішення поки не оголошено офіційно.

Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася третього січня після того, як Пентагон повідомив про операцію, в ході якої в районі аеропорту Багдада був убитий іранський генерал Касим Сулеймані. Ракетний удар по автоколоні, в якій перебував генерал, був нанесений за наказом президента США Дональда Трампа. В Ірані був оголошений триденний траур.

Після цього іракський парламент проголосував за виведення американських військ з країни, а прем'єр-міністр Аділь Абдул-Махді попросив Вашингтон розробити план виведення військ. США категорично відкинули цю вимогу. Зараз в Іраку проходять службу понад 5 тисяч американських військовослужбовців.