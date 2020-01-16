У Трампа очікують, що розгляд справи з імпічменту в Сенаті пройде за два тижні



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Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат

Очікується виправдання президента під час розгляду в Сенаті

В Білому домі очікують, що розгляд справи з імпічменту президента США Дональда Трампа в Сенаті пройде за два тижні.

Про це повідомляє The Washington Post.

Високопоставлений представник адміністрації Трампа, ім'я якого не публікується, заявив, що очікується виправдання президента під час розгляду в Сенаті.

«Я думаю, дуже малоймовірно, що це продовжуватиметься понад два тижні», - зауважив чиновник у відповідь на запитання, чи виступатиме 4 лютого президент Трамп зі зверненням щодо стану справ у країні, якщо процес імпічменту триватиме до цього часу.

Нагадаємо, 15 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат.

Нагадаємо, ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон погодився свідчити в Сенаті у справі імпічменту.

Як повідомлялося, лідер більшості сенату Мітч Макконнелл заявив 8 січня, що в Сенаті є достатньо голосів республіканців, щоб розпочати судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа без підтримки демократів, які вимагають залучення нових свідків.