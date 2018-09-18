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    Американський безпілотник провів багатогодинну розвідку на сході України

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    Безпілотник&nbsp;RQ-4А Global Hawk - Американський безпілотник провів багатогодинну розвідку на сході України
    Безпілотник RQ-4А Global Hawk

    Безпілотний розвідник провів багатогодинний політ уздовж лінії розмежування, у ході якого кілька разів наближався до кордонів РФ

    Стратегічний безпілотник ВПС США провів 10-годинний розвідувальний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі.

    Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, пише «Інтерфакс-Україна».

    Безпілотний розвідник RQ-4А Global Hawk, який призначений для розвідки на великій глибині території противника, у понеділок, 17 вересня, провів багатогодинний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі, у ході якого кілька разів наближався до кордонів РФ.

    Зазначається, що безпілотник вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії,  і протягом більше десяти з половиною годин курсував по дузі уздовж лінії розмежування.

    Дрон летів на висоті близько 15-16 тис. метрів на відстані 70-80 км на північ від лінії розмежування, перебуваючи в контрольованому Києвом повітряному просторі.

    «Американський безпілотник США не менше восьми разів підлітав на відстань приблизно від 40 до 60 км до районів Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей РФ, які межують з Луганською областю», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у серпні українські військові збили на Донбасі російський безпілотник.

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