Американський безпілотник провів багатогодинну розвідку на сході України



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Безпілотник RQ-4А Global Hawk

Безпілотний розвідник провів багатогодинний політ уздовж лінії розмежування, у ході якого кілька разів наближався до кордонів РФ

Стратегічний безпілотник ВПС США провів 10-годинний розвідувальний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, пише «Інтерфакс-Україна».

Безпілотний розвідник RQ-4А Global Hawk, який призначений для розвідки на великій глибині території противника, у понеділок, 17 вересня, провів багатогодинний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі, у ході якого кілька разів наближався до кордонів РФ.

Зазначається, що безпілотник вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії, і протягом більше десяти з половиною годин курсував по дузі уздовж лінії розмежування.

Дрон летів на висоті близько 15-16 тис. метрів на відстані 70-80 км на північ від лінії розмежування, перебуваючи в контрольованому Києвом повітряному просторі.

«Американський безпілотник США не менше восьми разів підлітав на відстань приблизно від 40 до 60 км до районів Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей РФ, які межують з Луганською областю», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні українські військові збили на Донбасі російський безпілотник.