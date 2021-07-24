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    Американський дипломат порівняв Коломойського з Лазаренком

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    Наступних неприємностей українському олігарху може завдати Мінюст США - Американський дипломат порівняв Коломойського з Лазаренком
    Наступних неприємностей українському олігарху може завдати Мінюст США
    Ілюстративне фото

    Джордж Кент натякнув на нові санкції для українського підприємця

    Заступник помічника державного секретаря у Бюро з європейських та євразійських справ Джордж Кент, який виконує обов'язки посла США в Україні під час відпустки тимчасової повіреної Крістін Квін, заявив, що заборона США на в'їзд до країни українському бізнесмену Ігорю Коломойському є лише першим кроком, який є в компетенції Держдепартаменту.

    «Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто, це не кінець цієї історії. І питання також у Федерального бюро розслідувань і нашого Міністерства юстиції. Торік стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично. Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні, – це ваша справа», – сказав Кент в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    Він нагадав, що український екс-прем'єр (1996-1997 рр.) Павло Лазаренко «сидів у нас десять років», а бізнесмен Дмитро Фірташ нині перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.

    Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про санкції проти бізнесмена та колишнього українського державного діяча Ігоря Коломойського у зв'язку з його причетністю до великої корупції, йому та його найближчим родичам заборонено в'їзд до США. Блінкен зазначив, що в офіційному статусі голови Дніпропетровської області України з 2014 до 2015 року Коломойський, використовуючи свій політичний вплив та офіційну владу для особистої вигоди, був причетний до корупційних дій, які підірвали верховенство закону та віру української громадськості в демократичні інститути свого уряду та суспільні процеси.

    Раніше стало відомо, що поліція Ізраїлю почала розслідування шахрайства, в якому нібито бере участь олігарх Ігор Коломойський і кілька його соратників.

    Також повідомлялося про спроби Коломойського частинами повернути до рук втрачений «Приватбанк».

    За даними джерел у Вашингтоні, заступник помічника держсекретаря Джордж Кент може стати новим послом США в Україні.

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    Теги: Ігор Коломойський США санкції НАБУ Дмитро Фірташ адвокат Павло Лазаренко розслідування Україна Приватбанк поліція Ентоні Блінкен
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    Американський дипломат порівняв Коломойського з Лазаренком