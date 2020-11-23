Сенатор-республіканець закликає Трампа почати передачу влади Байдену

Ліза Мурковскі входить в число небагатьох республіканців, які визнали перемогу Байдена на виборах 2020 року.

Мурковскі звинуватила союзників Трампа в розгортанні «кампанії тиску» на законодавців ряду штатів з метою зупинити сертифікацію результатів голосування

Сенатор від Республіканської партії США Ліза Мурковскі, що представляє Аляску, закликає президента США Дональда Трампа почати перехідний період передачі влади Джо Байдену, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах.

Про це повідомляє видання The Hill.

Мурковскі звинуватила союзників Трампа в розгортанні «кампанії тиску» на законодавців ряду штатів з метою зупинити сертифікацію результатів голосування.

На своїй сторінці в Twitter вона назвала ці дії несумісними з американським демократичним процесом і нагадала, що претензії Трампа і його судові позови з метою перегляду результатів голосування були визнані декількома судами «безпідставними».

«Пора почати повний і формальний перехідний процес», – зазначила Мурковскі.

Ліза Мурковскі входить в число небагатьох республіканців, які визнали перемогу Байдена на виборах 2020 року.

Переважна більшість сенаторів-республіканців і членів Конгресу не визнають поразки Трампа або уникають висловлювати свою позицію, відзначає видання.

Переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів у всіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.