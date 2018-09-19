«Повне викриття». Порнозірка згадала про Трампа
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Трамп потрапив у черговий секс-скандал: зірка «дорослого кіно» написала книгу про стосунки з ним
Відома актриса фільмів для дорослих Стормі Деніелз, яка мала зв'язок з нинішнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, презентувала свою книгу з мемуарами про нього. У книзі «Повне викриття» акторка у подробицях описує своє спілкування з Трампом, дивується, яка така людина, як він, може бути президентом. Про це пише британська The Guardian, яка отримала копію книги.
Деніелз зізнається, що не могла повірити, коли дізналась, що у 2016 році Трамп почав вигравати перші змагання у боротьбі за висунення кандидатом у президенти від республіканців. Колишні знайомі, яких вона не чула роками, але які знали про те, що вона мала інтимні стосунки з Трампом у 2006 році, почали один за одним їй телефонувати і розповідати ці новини. «Я б ніколи не подумала, що це може статися, - пише Деніелс. - Він навіть не хотів бути президентом».
Але, слідкуючи за успіхами Трампа, Стормі почала побоюватися, що може опинитися у небезпеці. Одного разу їй вже погрожували через історію з Трампом і попереджували, щоб вона ніколи не розповідала про їхній зв'язок. Через ці побоювання Деніелз прийняли рішення підписати контракт, за яким вона отримувала $130 тис. і зобов’язувалась не розголошувати подробиці їхнього з Трампом побачення у Каліфорнії на турнірі з гольфу для знаменитостей у Лейк-Тахо.
Вона продовжувала відповідати на численні телефонні дзвінки Трампа впродовж всього наступного, 2007-го, року, сподіваючись, що він виконає свою обіцянку влаштувати її на своє телевізійне шоу «Учень». Трамп навіть розмірковував, до якого обману вдатися, щоб дозволити їй залишатися у якомога більшій кількості епізодів шоу, пише Деніелз. (Знайомство та початок стосунків Трампа і Стормі відбулося через кілька місяців після того, як його дружина Меланія Трамп народила йому сина Беррона, - «Главком»)
«Ми розберемося, як вирішувати ці проблеми, - цитує авторка книги про Трампа - І ми придумаємо свою техніку. Він готовий був заради мене вдатися до обману,і його ідея спрацювала б на 100%».
Щоразу, коли порноактриса бачила Трампа на телебаченні у наступні роки, пише Деніелс, її внутрішній монолог був таки: «І з оцим я спала. Фу (Eech)».
Трамп заперечує, що мав справи з Деніелс.
Книга, яка змальовує яскравий інтимний портрет клоунадного та беззахисного Трампа, виходить на тлі того, як Білий дім щосили намагався спростувати інший негативний образ Трампа – некомпетентного самодура – який простежується у книзі журналіста Боба Вудворда «Страх. Трамп у Білому домі», у якій, зокрема, анонімний адміністратор заявляє, що підлеглі регулярно ігнорують накази президента.
Згадуючи турнір з гольфу 2006-го, Деніелс зауважує, що Трамп постійно дратувався та гнівався, власне, так само, як і зараз, під час президентства.
Деніелс багато років приховувала, що мала зв'язок із Трампом. Про це не знав навіть її чоловік. Оприлюднити цю історію напередодні виборів акторка, за її словами, зважилась з тих міркувань, що публічність може слугувати захистом від нападів для неї та її родини. Деніелс пише, що не почувається у безпеці з того моменту, як у 2011-у році до неї на парковці підійшов кремезний чоловік і попередив, що їй не варто нікому базікати про Трампа. У свою чергу Трамп назвав епізод із погрозами на паркові «туфтою».
Справжнє ім’я акторки – Стефані Кліффорд. Вона виросла у Батон-Руж (місто у Луїзіані, друге за кількістю населення у штаті). У «Повному викритті» Стормі розказала про своє дитинство, яке минуло у бідності, про те, як її зґвалтували, а також про різні побутові дрібниці, які їй особливо запам’яталися. «Обставини завжди складалися проти мене, але я беру життя у свої руки», - пише вона.
У мемуарах йдеться, що у стриптизі Стормі почала працювати ще під час навчання старшій школі, після того поступово потрапила у порноіндустрію. Саме як зірка дорослих фільмів Деніелс і була запрошена на турнір з гольфу, де й познайомилась із Трампом. Його охоронець запросив Деніелс на обід до пентхауса майбутнього президента США.
Продовжуючи оповідь про це побачення, Деніелз описує статеві органи Трампа: «менший, ніж середній, але не зовсім маленький». «Він знає, що у нього є незвичайний член, - пише Деніелс. - У нього величезна голівка, схожа на гриб… Я лежала, роздратована тим, що мене трахав хлопець з лобковим волоссям як у йеті та членом, схожим на гриб з гри Mario Kart… Це, мабуть, був найменш вражаючий секс у моєму житті, але, звісно, він не поділяє цю думку».
Сторми отакож змальовує один з епізодів їхніх стосунків з Трампом, коли у 2007 році вони сиділи вдвох у номері готелю та дивилися черговий випуск «Учня». Тоді зателефонувала Хілларі Клінтон, у розмові з якою Трамп кілька разів обмовився фразою про «їх спільний план». Цікаво, що напередодні виборчої кампанії у Штатах Стормі телефонували представники Клінтон і запитували ,чи справді Трамп збирається у президенти. «Я тоді казала, що ні, бо він ніколи не хотів бути президентом».
Джерело: The Guardian