«Повне викриття». Порнозірка згадала про Трампа



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Трамп заперечує, що мав справи зі Стормі Деніелс

Трамп потрапив у черговий секс-скандал: зірка «дорослого кіно» написала книгу про стосунки з ним

Відома актриса фільмів для дорослих Стормі Деніелз, яка мала зв'язок з нинішнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, презентувала свою книгу з мемуарами про нього. У книзі «Повне викриття» акторка у подробицях описує своє спілкування з Трампом, дивується, яка така людина, як він, може бути президентом. Про це пише британська The Guardian, яка отримала копію книги.

Деніелз зізнається, що не могла повірити, коли дізналась, що у 2016 році Трамп почав вигравати перші змагання у боротьбі за висунення кандидатом у президенти від республіканців. Колишні знайомі, яких вона не чула роками, але які знали про те, що вона мала інтимні стосунки з Трампом у 2006 році, почали один за одним їй телефонувати і розповідати ці новини. «Я б ніколи не подумала, що це може статися, - пише Деніелс. - Він навіть не хотів бути президентом».

Але, слідкуючи за успіхами Трампа, Стормі почала побоюватися, що може опинитися у небезпеці. Одного разу їй вже погрожували через історію з Трампом і попереджували, щоб вона ніколи не розповідала про їхній зв'язок. Через ці побоювання Деніелз прийняли рішення підписати контракт, за яким вона отримувала $130 тис. і зобов’язувалась не розголошувати подробиці їхнього з Трампом побачення у Каліфорнії на турнірі з гольфу для знаменитостей у Лейк-Тахо.

Вона продовжувала відповідати на численні телефонні дзвінки Трампа впродовж всього наступного, 2007-го, року, сподіваючись, що він виконає свою обіцянку влаштувати її на своє телевізійне шоу «Учень». Трамп навіть розмірковував, до якого обману вдатися, щоб дозволити їй залишатися у якомога більшій кількості епізодів шоу, пише Деніелз. (Знайомство та початок стосунків Трампа і Стормі відбулося через кілька місяців після того, як його дружина Меланія Трамп народила йому сина Беррона, - «Главком»)

«Учень» - реаліті-шоу виробництва NBC, ведучим якого був сам Дональд Трамп. 16 учасників проекту, які пройшли суворий кастинг, діляться на дві команди і змагаються між собою. Щотижня вони виконували серйозні бізнес-завдання, покликані повною мірою розкрити їх ділові якості. Наприклад, продати нерухомість за максимально високою ціною, розробити успішну рекламну кампанію для просування того чи іншого товару, укласти вигідну угоду тощо. За результатами кожного такого випробування Дональд Трамп зі словами «Ви звільнені!» відсіював одного з учасників команди, яка програла. Переможець проекту отримував посаду топ-менеджера в Trump Organization і шестизначну зарплату. Після шести успішних сезонів «Учня» канал NBC прийняв рішення змінити формат шоу. З 2008 року в проекті беруть участь світові знаменитості, а замість роботи переможець отримує великий грошовий приз.

«Ми розберемося, як вирішувати ці проблеми, - цитує авторка книги про Трампа - І ми придумаємо свою техніку. Він готовий був заради мене вдатися до обману,і його ідея спрацювала б на 100%».

Щоразу, коли порноактриса бачила Трампа на телебаченні у наступні роки, пише Деніелс, її внутрішній монолог був таки: «І з оцим я спала. Фу (Eech)».

Трамп заперечує, що мав справи з Деніелс.

Зірка фільмів для дорослих Стормі Деніелз

Книга, яка змальовує яскравий інтимний портрет клоунадного та беззахисного Трампа, виходить на тлі того, як Білий дім щосили намагався спростувати інший негативний образ Трампа – некомпетентного самодура – який простежується у книзі журналіста Боба Вудворда «Страх. Трамп у Білому домі», у якій, зокрема, анонімний адміністратор заявляє, що підлеглі регулярно ігнорують накази президента.

Згадуючи турнір з гольфу 2006-го, Деніелс зауважує, що Трамп постійно дратувався та гнівався, власне, так само, як і зараз, під час президентства.

Деніелс багато років приховувала, що мала зв'язок із Трампом. Про це не знав навіть її чоловік. Оприлюднити цю історію напередодні виборів акторка, за її словами, зважилась з тих міркувань, що публічність може слугувати захистом від нападів для неї та її родини. Деніелс пише, що не почувається у безпеці з того моменту, як у 2011-у році до неї на парковці підійшов кремезний чоловік і попередив, що їй не варто нікому базікати про Трампа. У свою чергу Трамп назвав епізод із погрозами на паркові «туфтою».

Справжнє ім’я акторки – Стефані Кліффорд. Вона виросла у Батон-Руж (місто у Луїзіані, друге за кількістю населення у штаті). У «Повному викритті» Стормі розказала про своє дитинство, яке минуло у бідності, про те, як її зґвалтували, а також про різні побутові дрібниці, які їй особливо запам’яталися. «Обставини завжди складалися проти мене, але я беру життя у свої руки», - пише вона.

У мемуарах йдеться, що у стриптизі Стормі почала працювати ще під час навчання старшій школі, після того поступово потрапила у порноіндустрію. Саме як зірка дорослих фільмів Деніелс і була запрошена на турнір з гольфу, де й познайомилась із Трампом. Його охоронець запросив Деніелс на обід до пентхауса майбутнього президента США.

Продовжуючи оповідь про це побачення, Деніелз описує статеві органи Трампа: «менший, ніж середній, але не зовсім маленький». «Він знає, що у нього є незвичайний член, - пише Деніелс. - У нього величезна голівка, схожа на гриб… Я лежала, роздратована тим, що мене трахав хлопець з лобковим волоссям як у йеті та членом, схожим на гриб з гри Mario Kart… Це, мабуть, був найменш вражаючий секс у моєму житті, але, звісно, він не поділяє цю думку».

Сторми отакож змальовує один з епізодів їхніх стосунків з Трампом, коли у 2007 році вони сиділи вдвох у номері готелю та дивилися черговий випуск «Учня». Тоді зателефонувала Хілларі Клінтон, у розмові з якою Трамп кілька разів обмовився фразою про «їх спільний план». Цікаво, що напередодні виборчої кампанії у Штатах Стормі телефонували представники Клінтон і запитували ,чи справді Трамп збирається у президенти. «Я тоді казала, що ні, бо він ніколи не хотів бути президентом».

Джерело: The Guardian