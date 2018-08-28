Американський ракетний есмінець покинув Чорне море
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Есмінець ВМС США «Карні» увійшов у Чорне морі 13 серпня
Есмінець ВМС США Carney покинув Чорне море. Про це повідомили в 6-м флоті американських Військово-морських сил.
Це сталося після того, як корабель виконав операції по забезпеченню безпеки і розширенню взаємодії з партнерами і союзниками в регіоні.
«Карні» відбув з Чорного моря 27 серпня після проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі і взаємодії з союзниками і партнерами», - наводить повідомлення ВМС.
#USSCarney departed the #BlackSea Aug. 27 after conducting maritime security operations and theater security engagements with allies and partners. #ReadyForces #PartnershipsMatter pic.twitter.com/eMIAZcxMom— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 27 серпня 2018 р.
Есмінець ВМС США Carney увійшов у Чорне морі 13 серпня для «проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі».
«Прибуття Carney в Чорне море демонструє нашу незмінну прихильність безпеці й стабільності в регіоні», - заявив капітан Carney Тайсон Янг.
Також він додав, що перебування корабля в Чорному морі дозволило підвищити сумісність з партнерами і поліпшити обмін інформацією.
Нагадаємо, у липні у Чорне море увійшов штабний корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney LCC20. Також в порт Одеси прибув ракетний есмінець USS Porter DDG 78.