Американський ракетний есмінець покинув Чорне море

Есмінець ВМС США «Карні» увійшов у Чорне морі 13 серпня

Есмінець ВМС США Carney покинув Чорне море. Про це повідомили в 6-м флоті американських Військово-морських сил.

Це сталося після того, як корабель виконав операції по забезпеченню безпеки і розширенню взаємодії з партнерами і союзниками в регіоні.

«Карні» відбув з Чорного моря 27 серпня після проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі і взаємодії з союзниками і партнерами», - наводить повідомлення ВМС.

#USSCarney departed the #BlackSea Aug. 27 after conducting maritime security operations and theater security engagements with allies and partners. #ReadyForces #PartnershipsMatter pic.twitter.com/eMIAZcxMom