Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Путін закликав готуватися до сповільнення економіки РФ

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін закликав готуватися до сповільнення економіки РФ
Цього року, за словами Путіна, російський ВВП прибавить 4%, тоді як вже наступного зростання сповільниться до 2-2,5%
фото з відкритих джерел

Путін: Ключовим завданням наступного року для влади РФ стане стабілізація інфляції

Російську економіку у 2025 році чекає уповільнення темпів зростання приблизно вдвічі, заявив 26 грудня президент РФ Володимир Путін. Про це повідомляє The Moscow Times. 
 
Цього року, за словами Путіна, російський ВВП прибавить під 4%, тоді як вже наступного зростання сповільниться до 2-2,5%, за оцінками Мінекономрозвитку.

«Ми не плануємо, що економічне зростання буде таким самим, як цього року. Хоч як це дивно прозвучить, з урахуванням реалій макроекономічного характеру, нам таке зростання поки що не потрібне», – вважає Путін.

Він додав, що ключовим завданням наступного року для влади РФ стане стабілізація інфляції, яка розігналася до максимуму майже за два роки (9,7%), попри підвищення ставки ЦБ РФ до рекордного за 20 років рівня.

«Звичайно, чим більше, тим краще, здавалось би, – сказав Путін, маючи на увазі економічний ріст. – Але це все має відбуватися в рамках макроекономічних параметрів, наступають якісь перекоси в економіці, що в кінцевому підсумку, при грі в борг, може нанести нам збиток».

Міжнародний валютний фонд прогнозує , що в наступному році темпи зростання в Росії уповільняться втричі, до 1,3%, а до кінця десятиліття впадуть до нікчемних 1% в рік. За  прогнозом російського ЦБ, у 2025 році економіка прибавить лише 0,5–1%, а зростання інвестицій може обнулитися.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення до України російська економіка навіть демонструвала зростання. Однак зараз стає очевидно, що цей процес припиниться вже у 2025 році. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

російський президент Володимир Путін заявив, що «прагне завершення конфлікту в Україні», але зазначив, що Росія «продовжить досягати цілей СВО (так Москва називає війну проти України) у 2025 році». 

Читайте також:

Теги: росія економіка путін президент Москва війна окупанти інфляція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступ росіян на Куп'янськ
Противник готує новий удар на Куп’янському напрямку
29 листопада, 14:13
Пєсков заявив, що Україна «відхилила всі пропозиції» угорського прем'єра
Обмін полоненими і різдвяне перемир’я: Кремль відреагував на пропозицію Орбана
12 грудня, 15:04
Американці закликали повстанців не переймати владу автоматично
Білий дім звернувся до сирійських повстанців, які повалили режим Асада
11 грудня, 18:41
Росія активно використовує проти ЗСУ хімію. Названо заборонені речовини
Росія активно використовує проти ЗСУ хімію. Названо заборонені речовини
13 грудня, 16:39
Попередньо відомо, що Москва нібито домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі
Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води
15 грудня, 12:27
Місцева влада оцінює, що близько 60% біженців планують залишитись у Чехії після закінчення війни
Чехія очікувала на нову хвилю біженців з України у листопаді-грудні, але сплеску не сталося
16 грудня, 04:54
З вересня 2022 року захисник протистояв російському злу
Стояв на захисті Україні з початку війни. Згадаймо Юрія Мелехтю
23 грудня, 09:00
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки та Кругляківки
Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року
22 грудня, 00:35
Комбінований удар по Харківській області. З’явилися фото наслідків
Комбінований удар по Харківській області. З’явилися фото наслідків
25 грудня, 14:19

Економіка

Путін закликав готуватися до сповільнення економіки РФ
Путін закликав готуватися до сповільнення економіки РФ
Польський ринок праці шокований: українці не хочуть працювати за низьку зарплатню
Польський ринок праці шокований: українці не хочуть працювати за низьку зарплатню
Росія використовує Bitcoin в міжнародній торгівлі: Україна зробила заяву
Росія використовує Bitcoin в міжнародній торгівлі: Україна зробила заяву
Світ втратив інтерес до одного виду дорогоцінного каміння – Financial Times
Світ втратив інтерес до одного виду дорогоцінного каміння – Financial Times
Росія для обходу санкцій почала використовувати Bitcoin у міжнародній торгівлі – Reuters
Росія для обходу санкцій почала використовувати Bitcoin у міжнародній торгівлі – Reuters
Компанія Маска подала петицію щодо створення нового міста
Компанія Маска подала петицію щодо створення нового міста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 грудня 2024
25K
Демограф пояснила, яка небезпека чекає на Україну після скасування військового стану
15K
Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри
15K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
9833
Путін готовий пожертвувати всім, аби перемогти Україну – Foreign Affairs

Новини

27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
25 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua