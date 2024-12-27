Путін закликав готуватися до сповільнення економіки РФ

Цього року, за словами Путіна, російський ВВП прибавить 4%, тоді як вже наступного зростання сповільниться до 2-2,5%

Путін: Ключовим завданням наступного року для влади РФ стане стабілізація інфляції

Російську економіку у 2025 році чекає уповільнення темпів зростання приблизно вдвічі, заявив 26 грудня президент РФ Володимир Путін. Про це повідомляє The Moscow Times.



Цього року, за словами Путіна, російський ВВП прибавить під 4%, тоді як вже наступного зростання сповільниться до 2-2,5%, за оцінками Мінекономрозвитку.

«Ми не плануємо, що економічне зростання буде таким самим, як цього року. Хоч як це дивно прозвучить, з урахуванням реалій макроекономічного характеру, нам таке зростання поки що не потрібне», – вважає Путін.

Він додав, що ключовим завданням наступного року для влади РФ стане стабілізація інфляції, яка розігналася до максимуму майже за два роки (9,7%), попри підвищення ставки ЦБ РФ до рекордного за 20 років рівня.

«Звичайно, чим більше, тим краще, здавалось би, – сказав Путін, маючи на увазі економічний ріст. – Але це все має відбуватися в рамках макроекономічних параметрів, наступають якісь перекоси в економіці, що в кінцевому підсумку, при грі в борг, може нанести нам збиток».

Міжнародний валютний фонд прогнозує , що в наступному році темпи зростання в Росії уповільняться втричі, до 1,3%, а до кінця десятиліття впадуть до нікчемних 1% в рік. За прогнозом російського ЦБ, у 2025 році економіка прибавить лише 0,5–1%, а зростання інвестицій може обнулитися.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення до України російська економіка навіть демонструвала зростання. Однак зараз стає очевидно, що цей процес припиниться вже у 2025 році. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

російський президент Володимир Путін заявив, що «прагне завершення конфлікту в Україні», але зазначив, що Росія «продовжить досягати цілей СВО (так Москва називає війну проти України) у 2025 році».