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Людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕК? Роз'яснення МОЗ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕК? Роз'яснення МОЗ
Люди, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та відстрочку від мобілізації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Замість МСЕК з 1 січня 2025 року працюватимуть експертні команди лікарів

У мережі шириться інформація, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕКів і нібито автоматично скасовуватимуть статус інвалідності. Однак, як стверджує Міністерство охорони здоров'я України, це фейк.

Зазначається, що всі люди, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

«Інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, не відповідає дійсності. Ця категорія людей проходитиме повторний огляд виключно у випадку, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану», – йдеться у заяві.

МОЗ наголошує, що і МСЕК, і експертні команди з лікарів-практиків, які їх замінять з 1 січня 2025 року, встановлюють чи скасовують інвалідність виключно на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві.

До того ж міністерство зауважило, що статус інвалідності гарантує відстрочку від мобілізації, доступ до пільг, соціальних гарантій та допомоги.

«Замість МСЕК з 1 січня 2025 року працюватимуть експертні команди лікарів. Вони оцінюватимуть повсякденне функціонування людини прозоро та за чіткими критеріями», – підсумували в МОЗ.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) визначило перелік закладів з експертними командами на заміну системі медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Нові експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.  Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Вже 20 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій. 

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Теги: МСЕК Міністерство охорони здоров'я мобілізація бронювання від мобілізації військовозобов'язаний здоров'я

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