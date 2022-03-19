Американський сенатор запропонував, щоби МіГи до України доставили туристи

У США тривають дискусії щодо доцільності постачання літаків до України

Здається, у США придумали, як доставити літаки Україні і не стати стороною конфлікту між Україною і Росією. Сенатор-республіканець Білл Кессіді висловився за передачу літаків МіГ, які знаходяться у Європи і запропонував, щоби це зробили українські туристи, передає телеканал «Настоящее время».

«Мене особисто не потурбувало би, якщо би група українських туристів випадково сіла у МіГи, які знаходяться у Польщі, полетіла би на них до України і ніколи би не повернулася назад. А якщо українські туристи, які з якоїсь причини полетіли на МіГах до України, вирішать залишити їх там, мені здається, це нормально», – Білл Кессіді.

Як відомо, Україна наполягає, щоби НАТО закрив небо над Україною, аби зупинити бомбардування російських окупантів. Окрім того, Україна просить Захід передати військові літаки, аби мати змогу самостійно зихистити небо.

Як повідомлялося, американський генерал Веслі Кларк назвав два сценарії війни між Україною і Росією

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