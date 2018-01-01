Американський «шатдаун»: Білий дім розповів про переговори Трампа з лідерами Конгресу

Трамп провів телефонні розмови з лідерами Конгресу США

Президент США Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов з лідерами Конгресу з метою відновлення роботи уряду, заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс. Про це повідомляє Reuters. "Ми продовжуємо серйозну роботу над відновленням роботи уряду і намагаємося переконатися в тому, що про наших прекрасних військовослужбовців та їх



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Дональд Трамп

Трамп провів телефонні розмови з лідерами Конгресу США

Президент США Дональд Трамп провів кілька телефонних розмов з лідерами Конгресу з метою відновлення роботи уряду, заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми продовжуємо серйозну роботу над відновленням роботи уряду і намагаємося переконатися в тому, що про наших прекрасних військовослужбовців та їх сімей, беззахисних дітей і всіх американців піклуються", — сказала Сандерс.

Вона також розповіла про кількох телефонних розмовах Трампа з міністрами.

Раніше Трамп закликав змінити правила Сенату в разі продовження призупинення роботи уряду.

Уряд США 20 січня призупинив роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці будуть змушені піти у неоплачувані відпустки.

Палата представників схвалила законопроект про продовження фінансування до 16 лютого, що мав на меті уникнення так званого «шатдауну» – тимчасової зупинки роботи держустанов, але Сенат не підтримав такий захід. Наразі невідомо, як довго триватиме зупинка роботи держсектора.

Затвердження будь-яких фінансових законопроектів, за правилами Сенату, вимагає шістдесяти голосів, бюджетний документ набрав 51. 44 демократи і четверо республіканців голосували проти, з більшістю республіканців щодо продовження фінансування голосували п'ятеро демократів.

Сенатори-демократи давно попереджали, що підуть на обструкцію бюджету, щоб змусити республіканців погодитися на легалізацію близько 700 тисяч іммігрантів, які виросли в Америці, але були в юному віці незаконно привезені в країну батьками.

Водночас у Білому домі після «шатдауну» заявили, що не мають наміру вести переговори з демократами щодо іммігрантів доти, поки не буде вирішене питання фінансування уряду.