Аналітики назвали загрозу Паризькій кліматичній угоді

Реалізації Угоди може перешкодити зростання цін на сонячні панелі, виробники яких можуть відмовитися від збільшення виробничих потужностей

Згідно зі звітом аналітичної компанії Rystad Energy, зростання цін на сонячні панелі загрожує уповільнити перехід на чисту енергію, необхідну для стримування змін клімату, пише Bloomberg.

За підрахунками аналітиків, світові ціни на сонячні панелі зросли на 16% в основному через зростання цін на полікремінь і срібло. На їхню думку, ситуація ускладнюється обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусної інфекції Covid-19, які призвели до різкого зростання цін на деякі ключові сировинні матеріали.

У Rystad Energy вважають, що більш високі ціни, ймовірно, обмежать зростання попиту на сонячні панелі в найближчі кілька років і можуть утримати постачальників від збільшення виробничих потужностей.

Аналітики відзначають, що зараз галузь може виробляти панелі потужністю близько 330 ГВт, проте до 2035 року ця цифра повинна вирости як мінімум до 1200 ГВт, щоб світ продовжував підтримувати глобальне потепління на рівні не більше 1,5°C (2,7 градуса за Фаренгейтом). Але з урахуванням того, що коефіцієнт завантаження заводів в минулому році знизився до 58%, у виробників мало стимулів для будівництва нових заводів, заявляють в Rystad Energy.

«Сонячна промисловість повинна збільшувати потужність і продовжувати боротися зі зростанням витрат для досягнення цілей в області зміни клімату. Однак це буде складним завданням, оскільки виробники тепер бачать різке падіння завантаження через зростання витрат і Сovid-19 – поворот подій, який може перешкоджати інвестиціям, необхідним для розширення виробничих потужностей», – йдеться в звіті.

Паризька угода була підписана представниками 196 країн в рамках кліматичної конференції у 2015 році. Документ формально набув чинності минулого року. Він прийшов на зміну прийнятому в 1997 році Кіотському протоколу (передбачає квоти на викид парникових газів). Одна з цілей Паризької угоди – «активізувати здійснення» Рамкової конвенції ООН зі змін клімату, зокрема утримати зростання глобальної середньої температури «набагато нижче» 2°C і «докласти зусиль» для обмеження зростання температури до 1,5°C.Також передбачає скорочення викидів парникових газів, а також виділення приблизно $100 млрд на рік бідним країнам для вирішення екологічних проблем.

Нагадаємо, 22 квітня 2016 року Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко в Нью-Йорку підписав від імені України спрямовану на боротьбу з глобальним потеплінням Паризьку угоду, і тим самим Україна офіційно приєдналася до цього договору.

До слова, раніше експерти розказали, як зміниться клімат України через 50 років.

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