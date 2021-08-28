До 95% поверхні океану буде непридатною для життя через 80 років, – вчені

Через зростання рівня СО2 в атмосфері клімат на океанічній поверхні може змінюватися

Команда вчених з американського Північно-Західного університету в ході дослідження виявила, що глобальні кліматичні зміни до 2100 року безповоротно змінять до 95% поверхні світового океану, зробивши їх непридатними для життя. Про це йдеться у науковій статті на порталі Nature.com, – повідомляє Укрінформ.

Клімат поверхні океану має характерну температуру, кислотність і концентрацію арагоніту, мінералу, який багато морських тварин використовують для формування кісток і раковин. До цих умов звикла переважна більшість морських мешканців.

Проте через зростання рівня СО2 в атмосфері клімат на океанічній поверхні може змінюватися.

Автори дослідження використовували моделі глобального клімату океану, за якими вони спрогнозували два сценарії розвитку подій.

Перший полягає в тому, що пік викидів парникових газів відбудеться до 2050 року і далі знижуватиметься до кінця століття.

А другий передбачає, що викиди зростатимуть упродовж наступних 80 років.

Перший сценарій показав, що на 36-95% поверхні всіх океанів повністю зміняться умови проживання. При екстремальному сценарію відразу 95% поверхні океанів будуть непридатні для життя морських видів. Морське життя, яке існує ближче до поверхні, адаптується до зміни клімату, переміщаючись нижче, але дослідження припускає, що в майбутньому такі можливості можуть бути обмежені через майже рівномірне потепління і окислення води.

Зрештою, відзначають дослідники, зупинити це можна тільки якщо викиди, які нагрівають океан, припиняться.

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