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    Аналіз чорних скринок показав «явну схожість» між двома катастрофами Boeing 737 MAX

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    <p>Причина катастрофи&nbsp;Boeing 737 Мах досі не відома</p> - Аналіз чорних скринок показав «явну схожість» між двома катастрофами Boeing 737 MAX

    Причина катастрофи Boeing 737 Мах досі не відома

    В обох авіакатастрофах через декілька хвилин після зльоту пілоти заявили про проблеми з управлінням

    Аналіз чорних скриньок літака Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines показав «явну схожість» причин катастрофи цього лайнера та падіння такого ж літака в Індонезії в жовтні 2018-го.

    Про це повідомили в Міністерстві транспорту Ефіопії.

    За даними відомства, в обох випадках через декілька хвилин після зльоту пілоти заявили про проблеми з управлінням.

    «Дані (з чорних скриньок — ред.) були успішно відновлені. І американська команда, і наша (ефіопська — ред.) команда це підтвердили. Міністр подякував уряду Франції. Ми повідомимо вам більше через три або чотири дні», — сказав представник Мінтрансу Ефіопії.

    Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. 

    Гендиректор ефіопської авіакомпанії розповів, що пілоти Boeing 737 Mах перед катастрофою повідомляли про проблеми з управлінням. Глава перевізника також розповів, що чорні скриньки будуть відправлені для аналізу в Європу. У яку саме країну, поки не вирішено остаточно. В якості кандидатів для вивчення бортових самописців розглядалися Франція, Німеччина, Велика Британія, а також Європейське агентство авіаційної безпеки, яке базується в Кельні (Німеччина).

    Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

    Після авіакатастрофи літака Ефіопських авіаліній ряд країн світу, в тому числі Китай, Індонезія, Ефіопія, Австралія, Сінгапур, Велика Британія, США, Канада, Україна та інші, заборонили використання цього типу авіалайнерів у своїх повітряних просторах.

    У зв’язку з катастрофою літака Boeing 737 Mах в Ефіопії Україна 13 березня оголосила, що призупиняє льотну експлуатацію цих літаків.

    Джерело: Reuters

    США Німеччина авіакатастрофа Boeing Велика Британія
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