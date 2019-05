Анархісти закидали фарбою резиденцію посла США в Афінах

Нападники прибули до резиденції посла Джеффрі Пайата на мотоциклах

Члени анархістської групи «Рувіконас» закидали фарбою стіну огорожі резиденції посла США в Афінах.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Інцидент стався у середу вранці, 15 травня.

«Члени анархістської групи проти істеблішменту «Рувіконас» закидали фарбою стіну резиденції посла США в Афінах Джеффрі Пайата», - йдеться у повідомленні.

Нападники прибули до резиденції на мотоциклах, і після свого хуліганства одразу ж втекли.

У поліції повідомили про затримання восьми підозрюваних, причетних до інциденту.

Пізніше група «Рувіконас» оприлюднила відео нападу, та взяло на себе відповідальність за акт вандалізму.

У відповідь сам посол назвав напад «дитячим вандалізмом» і закликав грецьких правоохоронців притягти до відповідальності зловмисників.

Kalimera, I woke up to more childish vandalism this morning outside the residence and will continue to work with Greek authorities to punish the culprits according to law. Destruction of property is not peaceful protest.