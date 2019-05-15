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    Анархісти закидали фарбою резиденцію посла США в Афінах

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    Зловмисники потрапили на камеру відеоспостереження&nbsp; - Анархісти закидали фарбою резиденцію посла США в Афінах
    Зловмисники потрапили на камеру відеоспостереження 

    Нападники прибули до резиденції посла Джеффрі Пайата на мотоциклах

    Члени анархістської групи «Рувіконас» закидали фарбою стіну огорожі резиденції посла США в Афінах.

    Про це повідомляє видання Ekathimerini.

    Інцидент стався у середу вранці, 15 травня.

    «Члени анархістської групи проти істеблішменту «Рувіконас» закидали фарбою стіну резиденції посла США в Афінах Джеффрі Пайата», - йдеться у повідомленні.

    Нападники прибули до резиденції на мотоциклах, і після свого хуліганства одразу ж втекли.

    У поліції повідомили про затримання восьми підозрюваних, причетних до інциденту.

    Пізніше група «Рувіконас» оприлюднила відео нападу, та взяло на себе відповідальність за акт вандалізму.

    У відповідь сам посол назвав напад «дитячим вандалізмом» і закликав грецьких правоохоронців притягти до відповідальності зловмисників.

    Раніше повідомлялося, на посла Польщі в Ізраїлі Марека Магіровскі 14 травня в Тель-Авіві накинувся розлючений чоловік.

    Джерело: Укрінформ

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