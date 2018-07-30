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    Аномальна спека та сильні буревії накрили Польщу

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    <span>У Польщі зі спекою борються за допомогою рамки на сонячних батареях</span> - Аномальна спека та сильні буревії накрили Польщу
    У Польщі зі спекою борються за допомогою рамки на сонячних батареях

    Бурі з градом будуть у центральних та східних регіонах Польщі

    Польський Гідрометеорологічний інститут попереджає: найближчі дні у Польщі будуть спекотні. Спека супроводжуватиметься бурями та грозами. Про це повідомляє «Польське Радіо».

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    Для усієї Польщі метеорологи видали попередження другого рівня стосовно небезпеки виникнення пожеж. Згідно з прогнозами, у Польщі температура повітря сягатиме 33-34 градусів Цельсія. Найспекотніше буде у центральній та західній частині країни.

    Бурі з градом будуть у центральних та східних регіонах Польщі. Там може випасти до 30-45 міліметрів опадів. Під час буревіїв сила вітру досягатиме 80-100 км/год.

    Упродовж минулої доби у всій Польщі було занотовано 800 виїздів пожежної служби для усування наслідків буревіїв, які пройшли над країною. Найбільше викликів було у Сілезькому, Вармінсько-Мазурському і Помороському воєводствах. 

    Як повідомляв Павел Фронтчак, речник Державної пожежної служби, найчастіше пожежники усували повалені на дороги дерева та випомповування води з підвалів.

    Нагадаємо, цього року температура в липні побила 118 історичних рекордів.

    «Температура в Японії 23 липня досягла 41 градуса, найвищої позначки в історії. Рекорди були зафіксовані у штатах США Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико та Техас», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що зазвичай прохолодні Норвегія, Швеція та Фінляндія відчули температури, яких вони ніколи не знали раніше – вище 32 градусів.

    Крім того, Європа постраждала від найбільш смертоносної лісової пожежі за більш ніж століття, а на заході США одна з найбільших 90 великих пожеж спалила десятки будинків і змусила евакуювати щонайменше 37 тисяч людей у Каліфорнії

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