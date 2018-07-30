Аномальна спека та сильні буревії накрили Польщу



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У Польщі зі спекою борються за допомогою рамки на сонячних батареях

Бурі з градом будуть у центральних та східних регіонах Польщі

Польський Гідрометеорологічний інститут попереджає: найближчі дні у Польщі будуть спекотні. Спека супроводжуватиметься бурями та грозами. Про це повідомляє «Польське Радіо».

Для усієї Польщі метеорологи видали попередження другого рівня стосовно небезпеки виникнення пожеж. Згідно з прогнозами, у Польщі температура повітря сягатиме 33-34 градусів Цельсія. Найспекотніше буде у центральній та західній частині країни.



Бурі з градом будуть у центральних та східних регіонах Польщі. Там може випасти до 30-45 міліметрів опадів. Під час буревіїв сила вітру досягатиме 80-100 км/год.

Упродовж минулої доби у всій Польщі було занотовано 800 виїздів пожежної служби для усування наслідків буревіїв, які пройшли над країною. Найбільше викликів було у Сілезькому, Вармінсько-Мазурському і Помороському воєводствах.



Як повідомляв Павел Фронтчак, речник Державної пожежної служби, найчастіше пожежники усували повалені на дороги дерева та випомповування води з підвалів.

Нагадаємо, цього року температура в липні побила 118 історичних рекордів.

«Температура в Японії 23 липня досягла 41 градуса, найвищої позначки в історії. Рекорди були зафіксовані у штатах США Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико та Техас», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазвичай прохолодні Норвегія, Швеція та Фінляндія відчули температури, яких вони ніколи не знали раніше – вище 32 градусів.

Крім того, Європа постраждала від найбільш смертоносної лісової пожежі за більш ніж століття, а на заході США одна з найбільших 90 великих пожеж спалила десятки будинків і змусила евакуювати щонайменше 37 тисяч людей у Каліфорнії.

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