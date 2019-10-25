Антициклон Nicola накриє Україну: прогноз погоди на 25 жовтня



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Погода в Україні у п'ятницю, 25 жовтня, в більшості областей очікується без опадів

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні збережеться тепла погода без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, у Закарпатті +2...+7 градусів, вдень +15...+22 градуси, у Хмельницькій області +13...+18 градусів.

У Карпатах без опадів, туман, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +14...+20 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів. У

В останній робочий день тижня п'ятницю 25 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook зазначила, що такі погодні умови визначає антициклон Nicola, який утворився над нашою країною.

Експерт зазначила, що циклон Vlad біля Італії і циклон Wilhelm над північно-заходом Європи відсікли та ізолювали антициклональну смугу. У результаті утворилися антициклон Maja над Португалією та антициклон Nicola над нашою Україною, які визначають суху та маловітряну погоду.

Вже 25 жовтня вони відштовхнуть циклони південніше та північніше, в результаті чого над континентальною Європою запанує смуга підвищеного атмосферного тиску.

За словами синоптика, до кінця тижня погода істотно не зміниться.

Вихідні повинні стати останніми теплими днями у жовтнево-листопадової перспективі, і після цього помітно похолодає.

Так, згідно з даними Українського гідрометцентру, вже з 27 жовтня розпочнеться сезон холодних дощів.