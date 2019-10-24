У Києві введено посилений моніторинг якості повітря



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Над Києвом вже кілька днів утримується густий туман Фото: Главком

У ДСНС кажуть, що значних перевищень рівнів забруднення повітря не зафіксовано

З метою посилення моніторингу атмосферного повітря у Києві мережу постів метеоспостережень Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи.

Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін на своїй сторінці у Facebook.

Центральна геофізична обсерваторії ім. Бориса Срезневського має 16 постів метеоспостережень.

Чечоткін запевнив, що, станом на 24 жовтня, значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

«Таким чином, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря», - сказав він.

Чечоткін також повідомив, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, у період з 28 по 29 жовтня на території України очікується покращення синоптичної ситуації.

Нагадаємо, сьогодні у Києві туман, який ще з ночі окутав місто. Видимість не перевищує 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Як пояснили екологи, температурна інверсія спричинила густий туман у столиці.

Уже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.

Наразі у Києві здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря: працює пересувна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також постійно працює Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського.



