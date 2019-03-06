Антициклон принесе в Україну суху та ясну погоду



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У західних областях у найближчі дні навіть потепліє до +10+15 градусів

У четвер, 7 березня, в Україні світитиме сонце, гулятиме сильний вітер та ростиме вгору температура повітря. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Антициклон зумовить суху погоду в усіх областях. Протистояння цього антициклону та циклону над Північним морем викличе сильний штормовий вітер, з поривами до 15-22 м/с, на заході та півночі України», - додала Діденко.

За даними синоптика, температура повітря протягом дня підвищиться до +7+12 градусів. У західних областях потепліє до +10+15 градусів. Холодніше ще буде на сході, північному сході, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Запоріжжі. Тут передбачається +3+7 градусів.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві завтра, 7 березня, буде сонячно, тепло та вітряно. Температура вдень досягне +9 градусів.

8 березня у столиці буде ще тепліше, до +12+15 градусів, але з невеликим дощем.

9 березня ще буде тепла погода, вдень ясно.

10 березня у Києві похолодає на кілька градусів та піде дощ.