В «ЄС» прокоментували ситуацію з автором законопроектів про кешбек і РРО



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Судячи з декларації Підласої, у 2018 році вона отримувала доходи і як підприємець, і як радник міністра економічного розвитку і торгівлі України

«Фактично в 2018 році Підласа сиділа на двох стільцях, будучи і ФОПОм, і працівником міністерства», - зауважила Южаніна

Депутат від «Слуги народу» Роксолана Підласа раніше сама брала участь в схемах, подолання яких декларує на сьогодні.

Про це 22 жовтня у Facebook написала депутат від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна.

«Звернула увагу на допис Борислава Берези про дивний збіг обставин, за яким одна з ідейних натхненниць та авторів законопроектів про РРО і кешбеки Роксолана Підласа в минулому отримувала кошти від структури, яка займається розробкою програмного забезпечення для касових апаратів. Сама пані Підласа, створюючи нещодавно міжфракційне депутатське об’єднання «За ФОПів», зауважила, що в минулому була ФОПом. Водночас на сайті Верховної Ради міститься така інформація про попереднє місце роботи пані Підласої: «радник міністра, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України». Зважаючи на досить юний вік «реформаторки», навряд чи вона встигла багато де попрацювати. Тож я спробувала розібратися в достовірності цих суперечливих даних», - повідомила Южаніна.

За її словами, дійсно, судячи з декларації Підласої, у 2018 році вона отримувала доходи і як підприємець, і як радник міністра економічного розвитку і торгівлі України. На сайті ж МЕРТу зазначено, що радником міністра вона була призначена в грудні 2017 року.

«Якою ж підприємницькою діяльністю паралельно займалася ця особа? З урахуванням її функцій у МЕРТі — висвітлення позиції міністерства при спілкуванні з представниками ЗМІ та на публічних заходах — здогадатися не складно. За КВЕДом 63 це «Надання інформаційних послуг», дозволене тільки для платників єдиного податку третьої групи. Але річ не у виді діяльності. Фактично в 2018 році пані Підласа сиділа на двох стільцях, будучи і ФОПОм, і працівником міністерства», - зауважила Южаніна.

«Це не заборонено. Працівників патронатних служб, до яких належать радники міністрів, вивели з-під дії Закону України «Про державну службу» ще в 2016 році. Тобто всі обмеження, які поширюються на державних службовців, в тому числі зайняття підприємницькою діяльністю, таких працівників не стосуються. А от моральний бік справи викликає запитання. Одне з них — щодо цікавого зв’язку між роботою на користь розробників ПЗ для касових апаратів і законотворчою діяльністю народної депутатки — уже озвучив мій колега Борислав Береза. Інше: як можна було, попри цей факт, декларувати намір щодо подолання схеми, учасником якої була сама? Не долати, оскільки обидва закони спрямовані не на руйнування подібних схем, а на усунення зі шляху великого бізнесу дрібних підприємців за допомогою фіскалізації останніх, а саме декларувати намір! А що, так можна було? — спитаєте ви і будете цілком праві. Брати гроші зі структури, яка розробляє РРО, хай навіть брати гроші в минулому — це конфлікт інтересів. А взагалі влада почала шукати сплату податків не з того кінця — краще зробити все можливе, щоб великі платники податків не залишали країну, а наближені до влади олігархи не отримували пільг. Інакше важко зрозуміти, що не так зробила Підласа», - написала Южаніна.

Нагадаємо, раніше Підласа повідомила про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об'єднання «За ФОПів», учасники якого обіцяють захищати малий бізнес.